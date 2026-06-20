¿Países Bajos vs Brasil en Monterrey? El Mundial 2026 podría regalar un partido de lujo

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    ¿Países Bajos vs Brasil en Monterrey? El Mundial 2026 podría regalar un partido de lujo
    Monterrey también será escenario del partido número mil en la historia de las Copas del Mundo. FOTO: AP

La goleada de Países Bajos sobre Suecia dejó a los neerlandeses cerca de los dieciseisavos de final y abrió la posibilidad de que Monterrey sea sede de un duelo de alto perfil, con Brasil entre los posibles rivales

Con la contundente victoria de 5-1 sobre Suecia, Países Bajos quedó con un pie en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y abrió la posibilidad de que Monterrey sea escenario de uno de los partidos más atractivos de la siguiente ronda, incluso con Brasil como potencial rival.

El conjunto neerlandés, impulsado por los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, se colocó en una posición favorable dentro del Grupo F y, de mantenerse como líder de su sector, tendría programado disputar su compromiso de dieciseisavos en el Estadio Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/paises-bajos-golea-5-1-a-suecia-y-toma-el-liderato-del-grupo-f-en-el-mundial-2026-EF21534066

La llave del torneo establece que el primer lugar del Grupo F se medirá al segundo sitio del Grupo C. Entre las selecciones que pelean ese sector aparece Brasil, por lo que la Sultana del Norte podría recibir un enfrentamiento entre dos selecciones históricas del futbol mundial, siempre y cuando la Canarinha termine en la segunda posición de su grupo.

Aunque todavía falta definir la fase de grupos, la posibilidad ya genera expectativa, pues un choque entre Países Bajos y Brasil sería uno de los encuentros más atractivos de la ronda eliminatoria.

Monterrey apunta a recibir un duelo de alto nivel

Si la fase de grupos concluyera en este momento, el partido asignado a Monterrey sería entre Países Bajos y Marruecos. La selección africana sorprendió en su debut al rescatar un empate frente a Brasil, con un gol de Vinicius Jr. que evitó la derrota sudamericana.

Además del posible duelo de alto perfil, Monterrey ya tiene asegurado un lugar en la historia de las Copas del Mundo. El encuentro entre Túnez y Japón, correspondiente a la fase de grupos, será el partido número mil en la historia de los Mundiales.

Con Países Bajos prácticamente instalado en la siguiente ronda y varios grupos aún por definirse, la ciudad regiomontana se perfila para albergar uno de los compromisos más atractivos de la etapa de eliminación directa. Si las combinaciones se acomodan, el Estadio Monterrey podría ser testigo de un enfrentamiento entre dos potencias tradicionales y añadir otro capítulo relevante a la Copa del Mundo de 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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