Alicia Cervantes, máxima goleadora de Chivas: récord histórico de 161 goles

Alicia Cervantes volvió a escribir su nombre con letras doradas en la historia de Chivas. La delantera rojiblanca alcanzó los 161 goles con el Club Deportivo Guadalajara y se convirtió oficialmente en la máxima goleadora histórica de la institución, considerando tanto al equipo varonil como al femenil. Con esta marca, “Licha” superó los 160 tantos de Omar Bravo, quien durante años ocupó la cima de la tabla goleadora del Rebaño Sagrado. El gol histórico llegó este jueves 30 de abril, durante el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante Pachuca, disputado en el Estadio Jalisco.

Cervantes abrió el marcador con una definición que no solo puso en ventaja a Chivas Femenil, sino que también rompió una barrera simbólica para el futbol mexicano: por primera vez, una jugadora quedó como líder absoluta de goleo en uno de los clubes más tradicionales del país. La nueva tabla histórica del Guadalajara quedó encabezada por Alicia Cervantes con 161 goles, seguida por Omar Bravo con 160 y Salvador “Chava” Reyes con 154. Más atrás aparecen otros referentes del Rebaño, como Javier Valdivia y Eduardo “Yayo” de la Torre, nombres que forman parte del legado ofensivo rojiblanco. El logro tiene un peso especial porque Cervantes lo consiguió desde su llegada a Chivas Femenil en el Apertura 2020, torneo en el que comenzó una etapa que la transformó en figura, capitana ofensiva y referente de una generación.

Desde entonces, “Licha” se consolidó como una de las atacantes más determinantes de la Liga MX Femenil, con goles en fase regular, Liguilla y partidos decisivos para el proyecto rojiblanco. Además de convertirse en la máxima anotadora de Chivas, Cervantes reforzó su lugar como una de las grandes figuras históricas del futbol femenil mexicano. De acuerdo con reportes recientes, sus 161 goles con Guadalajara se dividen entre 134 en temporada regular y 27 en fase final, una muestra de su constancia y de su capacidad para aparecer en escenarios de presión. La propia institución rojiblanca celebró el momento al destacar que Alicia Cervantes ya es la máxima anotadora del Club Deportivo Guadalajara. El mensaje del club colocó a “Licha” como una leyenda viviente del Rebaño, mientras que Amaury Vergara, presidente de Chivas, también reconoció públicamente el impacto de la delantera en la historia moderna del equipo.

Para Chivas Femenil, el récord llega en plena Liguilla del Clausura 2026 y en una serie de alta exigencia ante Pachuca, uno de los clubes protagonistas de la Liga MX Femenil. Pero más allá del resultado inmediato, la noche quedó marcada por una cifra que cambia el libro histórico rojiblanco: Alicia Cervantes ya no solo es la goleadora de Chivas Femenil, sino la máxima rompe redes de todo el Guadalajara.

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