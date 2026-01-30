Allan Saint-Maximin denuncia actos de racismo contra sus hijos y recibe respaldo del América

Allan-Saint Maximin, futbolista del América, utilizó sus redes sociales para denunciar actos de racismo dirigidos a sus hijos, quienes —según expuso— fueron atacados por el color de su piel. El mensaje, publicado en primera persona, puso el foco en una situación que el jugador consideró inaceptable y frente a la cual decidió alzar la voz de manera pública.

En su publicación, el atacante francés señaló que el origen del problema no está en el tono de piel, sino en las ideas que sostienen ese tipo de agresiones. Recordó que desde joven aprendió a enfrentar ataques de distintas formas, pero dejó claro que existe un límite que no está dispuesto a permitir: que el señalamiento alcance a sus hijos. Para Saint-Maximin, la protección de su familia es una prioridad absoluta.

El jugador subrayó que luchará para que sus hijos crezcan respaldados y respetados, sin importar su origen o apariencia. En ese sentido, afirmó que el odio y la discriminación no deberían tener espacio en la sociedad actual, al tiempo que advirtió que este tipo de conductas solo buscan dividir y generar fracturas sociales más profundas.