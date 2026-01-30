Allan Saint-Maximin denuncia actos de racismo contra sus hijos y recibe respaldo del América

/ 30 enero 2026
    Allan Saint-Maximin denuncia actos de racismo contra sus hijos y recibe respaldo del América
    El futbolista del América aseguró que la protección de su familia es su prioridad. FOTO: X/ALLAN SAINT-MAXIMIN

El jugador azulcrema denunció públicamente actos de racismo dirigidos a sus hijos y afirmó que no tolerará agresiones contra su familia

Allan-Saint Maximin, futbolista del América, utilizó sus redes sociales para denunciar actos de racismo dirigidos a sus hijos, quienes —según expuso— fueron atacados por el color de su piel. El mensaje, publicado en primera persona, puso el foco en una situación que el jugador consideró inaceptable y frente a la cual decidió alzar la voz de manera pública.

En su publicación, el atacante francés señaló que el origen del problema no está en el tono de piel, sino en las ideas que sostienen ese tipo de agresiones. Recordó que desde joven aprendió a enfrentar ataques de distintas formas, pero dejó claro que existe un límite que no está dispuesto a permitir: que el señalamiento alcance a sus hijos. Para Saint-Maximin, la protección de su familia es una prioridad absoluta.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Oficial! Germán Berterame deja Rayados y se incorpora al Inter Miami

El jugador subrayó que luchará para que sus hijos crezcan respaldados y respetados, sin importar su origen o apariencia. En ese sentido, afirmó que el odio y la discriminación no deberían tener espacio en la sociedad actual, al tiempo que advirtió que este tipo de conductas solo buscan dividir y generar fracturas sociales más profundas.

Instagram

Saint-Maximin también aseguró no sentir temor ante posibles represalias, amenazas o reacciones derivadas de su postura. En su mensaje, insistió en que cada persona tiene un valor propio y merece ser tratada con dignidad. Explicó que su deseo es que sus hijos puedan desarrollarse en un entorno donde sean libres de ser quienes son, sin cargar con agresiones que calificó como injustificadas y carentes de sentido.

El futbolista fue directo al dirigirse a quienes realizaron los ataques, al señalar que se equivocaron al involucrar a su familia. Reiteró que siempre actuará para proteger a los suyos y que no existe intimidación capaz de hacerlo retroceder. En el cierre de su mensaje, dejó ver que su fortaleza personal y sus convicciones son un respaldo constante ante situaciones de este tipo.

Al interior del Club América, el tema fue atendido con discreción. La directiva decidió manejar la situación de manera directa con el jugador y, de acuerdo con información cercana al club, Saint-Maximin ya recibió el respaldo institucional. Aunque no se ha emitido un pronunciamiento público, la dirigencia azulcrema ha mantenido contacto cercano con el futbolista y su familia.

Instagram

La postura del club se alinea con antecedentes recientes en los que ha priorizado la integridad de sus jugadores frente a episodios de violencia verbal o física. En este caso, la institución ha ofrecido acompañamiento y asesoría, manteniendo el enfoque en el bienestar del jugador y su entorno familiar mientras se da seguimiento a la situación.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

