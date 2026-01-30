¡Oficial! Germán Berterame deja Rayados y se incorpora al Inter Miami
La operación que se concretó tras varios días de negociaciones obliga al club regiomontano a replantear su ataque
Germán Berterame cerró de manera definitiva su ciclo con Rayados de Monterrey y acordó su salida rumbo al Inter Miami, movimiento que se concretó tras varios días de negociaciones y versiones en torno a su futuro. El delantero argentino naturalizado mexicano deja al club regiomontano luego de un proceso que fue tomando forma conforme avanzó la semana.
De acuerdo con información del periodista Willie González, el interés del conjunto de la MLS se activó con fuerza el viernes 16 de enero, cuando trascendió la intención de adquirir la cláusula de rescisión del atacante. A partir de ese momento, las conversaciones entre las partes involucradas se mantuvieron abiertas y constantes hasta alcanzar un acuerdo que permitió destrabar la operación.
Mientras el tema se resolvía en los escritorios, Berterame continuó trabajando con el plantel de Rayados y cumpliendo con la disciplina del equipo. Sin embargo, su situación contractual ya era un punto de atención para la directiva, que paralelamente comenzó a evaluar escenarios ante una posible baja en una zona clave del ataque. La planeación deportiva del club tuvo que ajustarse ante la inminente salida de uno de sus delanteros más utilizados en los últimos torneos.
La llegada de Berterame al Inter Miami se da con la etiqueta de jugador franquicia, una figura que dentro de la MLS implica un papel central tanto en lo deportivo como en la estructura del plantel. El club estadounidense confía en su capacidad goleadora y en la experiencia que acumuló en el futbol mexicano para fortalecer su proyecto a corto plazo.
El balance del paso de Berterame por Monterrey queda respaldado por los números. El atacante se despide tras haber marcado 68 goles con la camiseta rayada, cifra que lo colocó como un referente ofensivo durante su estancia en la institución. Su presencia fue constante en el once titular y su aporte se reflejó en distintas etapas del equipo.
Más allá de las estadísticas, su etapa estuvo marcada por goles en momentos relevantes y por una regularidad que le permitió adaptarse a diferentes esquemas y cuerpos técnicos. Su movilidad y lectura del juego lo mantuvieron como una opción recurrente en el frente de ataque.
Con esta salida, Rayados inicia una nueva etapa sin uno de sus elementos más productivos de los últimos años, mientras que Berterame se prepara para un desafío distinto en el futbol de Estados Unidos, con la expectativa de sostener el nivel que lo llevó a dar este paso internacional.