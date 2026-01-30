¡Oficial! Germán Berterame deja Rayados y se incorpora al Inter Miami

Germán Berterame cerró de manera definitiva su ciclo con Rayados de Monterrey y acordó su salida rumbo al Inter Miami, movimiento que se concretó tras varios días de negociaciones y versiones en torno a su futuro. El delantero argentino naturalizado mexicano deja al club regiomontano luego de un proceso que fue tomando forma conforme avanzó la semana.

De acuerdo con información del periodista Willie González, el interés del conjunto de la MLS se activó con fuerza el viernes 16 de enero, cuando trascendió la intención de adquirir la cláusula de rescisión del atacante. A partir de ese momento, las conversaciones entre las partes involucradas se mantuvieron abiertas y constantes hasta alcanzar un acuerdo que permitió destrabar la operación.

Mientras el tema se resolvía en los escritorios, Berterame continuó trabajando con el plantel de Rayados y cumpliendo con la disciplina del equipo. Sin embargo, su situación contractual ya era un punto de atención para la directiva, que paralelamente comenzó a evaluar escenarios ante una posible baja en una zona clave del ataque. La planeación deportiva del club tuvo que ajustarse ante la inminente salida de uno de sus delanteros más utilizados en los últimos torneos.