¡Oficial! Germán Berterame deja Rayados y se incorpora al Inter Miami

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 30 enero 2026
    ¡Oficial! Germán Berterame deja Rayados y se incorpora al Inter Miami
    El delantero se incorporará al Inter Miami como jugador franquicia de la MLS. FOTO: X/INTER MIAMI

La operación que se concretó tras varios días de negociaciones obliga al club regiomontano a replantear su ataque

Germán Berterame cerró de manera definitiva su ciclo con Rayados de Monterrey y acordó su salida rumbo al Inter Miami, movimiento que se concretó tras varios días de negociaciones y versiones en torno a su futuro. El delantero argentino naturalizado mexicano deja al club regiomontano luego de un proceso que fue tomando forma conforme avanzó la semana.

De acuerdo con información del periodista Willie González, el interés del conjunto de la MLS se activó con fuerza el viernes 16 de enero, cuando trascendió la intención de adquirir la cláusula de rescisión del atacante. A partir de ese momento, las conversaciones entre las partes involucradas se mantuvieron abiertas y constantes hasta alcanzar un acuerdo que permitió destrabar la operación.

TE PUEDE INTERESAR: Mourinho vuelve al Bernabéu en la serie Real Madrid vs Benfica de la Champions 2026: así quedaron los cruces

Mientras el tema se resolvía en los escritorios, Berterame continuó trabajando con el plantel de Rayados y cumpliendo con la disciplina del equipo. Sin embargo, su situación contractual ya era un punto de atención para la directiva, que paralelamente comenzó a evaluar escenarios ante una posible baja en una zona clave del ataque. La planeación deportiva del club tuvo que ajustarse ante la inminente salida de uno de sus delanteros más utilizados en los últimos torneos.

La llegada de Berterame al Inter Miami se da con la etiqueta de jugador franquicia, una figura que dentro de la MLS implica un papel central tanto en lo deportivo como en la estructura del plantel. El club estadounidense confía en su capacidad goleadora y en la experiencia que acumuló en el futbol mexicano para fortalecer su proyecto a corto plazo.

El balance del paso de Berterame por Monterrey queda respaldado por los números. El atacante se despide tras haber marcado 68 goles con la camiseta rayada, cifra que lo colocó como un referente ofensivo durante su estancia en la institución. Su presencia fue constante en el once titular y su aporte se reflejó en distintas etapas del equipo.

Más allá de las estadísticas, su etapa estuvo marcada por goles en momentos relevantes y por una regularidad que le permitió adaptarse a diferentes esquemas y cuerpos técnicos. Su movilidad y lectura del juego lo mantuvieron como una opción recurrente en el frente de ataque.

Con esta salida, Rayados inicia una nueva etapa sin uno de sus elementos más productivos de los últimos años, mientras que Berterame se prepara para un desafío distinto en el futbol de Estados Unidos, con la expectativa de sostener el nivel que lo llevó a dar este paso internacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Miami

Organizaciones


MLS
Rayados del Monterrey
Inter Miami CF

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
¿Pactos y repartos de coalición?

¿Pactos y repartos de coalición?
true

Se mira relampaguear...
La clínica en donde se registraron los hechos está en el sector Obispado, en Monterrey, Nuevo León

Muere hombre durante cirugía estética en clínica, en Monterrey
Despedida. En redes sociales han recordado el legado de la actriz en la industria del entretenimiento.

Hollywood de luto: muere la actriz Catherine O’Hara

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Edson Álvarez y Julián Araujo estarán atentos al sorteo de los Playoffs de la Europa League, tras la clasificación de Fenerbahce y Celtic a la siguiente ronda del torneo europeo.

Edson Álvarez y Julián Araujo esperan rival tras avanzar Fenerbahce y Celtic en la Europa League