Reestructuración en el América: anuncian salida de Diego Ramírez como director deportivo

Fútbol
/ 28 enero 2026
    Reestructuración en el América: anuncian salida de Diego Ramírez como director deportivo
    Diego Ramírez dejó su cargo como director deportivo del Club América, equipo con el que fue parte del tricampeonato de Liga MX y de la planeación deportiva reciente en Coapa. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

El Club América confirmó la salida de Diego Ramírez de la dirección deportiva, poniendo fin a una etapa marcada por títulos de Liga MX

El Club América anunció oficialmente este 28 de enero de 2026 que Diego Ramírez deja su cargo como director deportivo del primer equipo varonil, decisión que fue comunicada mediante un comunicado institucional.

La institución informó que la salida ocurre “con la finalidad de que continúe su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani”, dejando abierta la posibilidad de mantener vínculos dentro de la estructura corporativa aunque fuera de su rol operativo en Coapa.

Diego Ramírez, quien fungió como director deportivo desde julio de 2021, fue clave en la conformación del plantel que consiguió el tricampeonato de Liga MX bajo la dirección de André Jardine y también formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera en una etapa anterior donde logró un título de liga.

La salida se da en medio de un inicio de temporada complicado para las Águilas en el Torneo Clausura 2026 y en un contexto de cuestionamientos y discrepancias internas sobre la planificación deportiva del equipo.

Diversos reportes señalan que la relación entre Ramírez y el cuerpo técnico, encabezado por André Jardine, se vio desgastada por diferencias en la elección de refuerzos y decisiones de mercado, lo que habría influido en la determinación de la directiva.

El comunicado del club destacó el profesionalismo de Ramírez y su búsqueda constante de la excelencia, expresando entusiasmo por su nueva etapa.

Hasta el momento, América no ha anunciado quién será su sustituto como director deportivo, aunque fuentes periodísticas apuntan que alguien del propio club podría asumir el cargo para dar continuidad al proyecto deportivo.

Club América afronta ahora una fase de ajustes en su organigrama mientras busca responder a las exigencias de resultados y reacomodar su estructura técnica y deportiva rumbo al resto del Clausura 2026.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

