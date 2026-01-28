Reestructuración en el América: anuncian salida de Diego Ramírez como director deportivo

El Club América anunció oficialmente este 28 de enero de 2026 que Diego Ramírez deja su cargo como director deportivo del primer equipo varonil, decisión que fue comunicada mediante un comunicado institucional.

La institución informó que la salida ocurre “con la finalidad de que continúe su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto con el Club y con otras subsidiarias del Grupo Ollamani”, dejando abierta la posibilidad de mantener vínculos dentro de la estructura corporativa aunque fuera de su rol operativo en Coapa.

Diego Ramírez, quien fungió como director deportivo desde julio de 2021, fue clave en la conformación del plantel que consiguió el tricampeonato de Liga MX bajo la dirección de André Jardine y también formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera en una etapa anterior donde logró un título de liga.

La salida se da en medio de un inicio de temporada complicado para las Águilas en el Torneo Clausura 2026 y en un contexto de cuestionamientos y discrepancias internas sobre la planificación deportiva del equipo.

Diversos reportes señalan que la relación entre Ramírez y el cuerpo técnico, encabezado por André Jardine, se vio desgastada por diferencias en la elección de refuerzos y decisiones de mercado, lo que habría influido en la determinación de la directiva.