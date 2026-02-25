Alumnos del Colegio México destacan en torneo Mini Intersalesianos en Saltillo

El equipo de futbol de primer grado de primaria del Colegio México obtuvo el primer lugar durante su participación en los Mini Intersalesianos, torneo que reunió a instituciones educativas de inspiración salesiana en distintas categorías infantiles.

La delegación del plantel con sede en Saltillo participó con equipos de primero, segundo y tercer grado de primaria, quienes disputaron varios encuentros a lo largo del certamen. En el caso del conjunto de primer año, los estudiantes lograron avanzar hasta la final y asegurar el campeonato tras una serie de partidos en los que mantuvieron regularidad tanto en defensa como en ataque.

Además del título conseguido, el colegio también tuvo representación entre los máximos anotadores del torneo. Elías, alumno de tercer grado, y Edgar, de primero, finalizaron como campeones goleadores en sus respectivas categorías, luego de sumar varios tantos durante la competencia.

Los equipos de segundo y tercer grado también formaron parte de la participación de la institución en este encuentro deportivo. Aunque no alcanzaron el primer sitio, lograron mantenerse en la disputa durante sus compromisos, lo que les permitió concluir su participación con resultados que aportaron al desempeño general de la delegación.