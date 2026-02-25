Alumnos del Colegio México destacan en torneo Mini Intersalesianos en Saltillo

Fútbol
/ 25 febrero 2026
    Alumnos del Colegio México destacan en torneo Mini Intersalesianos en Saltillo
    Equipo de primer grado del Colegio México celebra el primer lugar obtenido en los Mini Intersalesianos. FOTO: COLMEX
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

El equipo de futbol de primer grado del COLMEX obtuvo el primer lugar en los Mini Intersalesianos, donde también fueron reconocidos alumnos como campeones goleadores y la delegación de Saltillo recibió los premios Domingo Savio y Mamá Margarita

El equipo de futbol de primer grado de primaria del Colegio México obtuvo el primer lugar durante su participación en los Mini Intersalesianos, torneo que reunió a instituciones educativas de inspiración salesiana en distintas categorías infantiles.

La delegación del plantel con sede en Saltillo participó con equipos de primero, segundo y tercer grado de primaria, quienes disputaron varios encuentros a lo largo del certamen. En el caso del conjunto de primer año, los estudiantes lograron avanzar hasta la final y asegurar el campeonato tras una serie de partidos en los que mantuvieron regularidad tanto en defensa como en ataque.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC suma talento: Víctor González recibe beca completa con Lobos para jugar en ONEFA

Además del título conseguido, el colegio también tuvo representación entre los máximos anotadores del torneo. Elías, alumno de tercer grado, y Edgar, de primero, finalizaron como campeones goleadores en sus respectivas categorías, luego de sumar varios tantos durante la competencia.

Los equipos de segundo y tercer grado también formaron parte de la participación de la institución en este encuentro deportivo. Aunque no alcanzaron el primer sitio, lograron mantenerse en la disputa durante sus compromisos, lo que les permitió concluir su participación con resultados que aportaron al desempeño general de la delegación.

Durante los partidos, el acompañamiento desde la grada también fue parte de la experiencia. El grupo de porristas de primaria menor asistió a los encuentros para apoyar a los equipos, integrándose a las actividades que se realizaron a lo largo del torneo.

Al finalizar el evento, la delegación de Saltillo del Colegio México recibió dos distinciones otorgadas por los organizadores: el Premio Domingo Savio y el Premio Mamá Margarita, reconocimientos que se entregan a las delegaciones que destacan por su convivencia, respeto y participación dentro y fuera de la cancha.

Con estos resultados, el colegio concluyó su participación en los Mini Intersalesianos, en un torneo que permitió a estudiantes de nivel primaria representar a su institución en un entorno de competencia deportiva escolar.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

