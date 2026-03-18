Amaños en el futbol mexicano 2026: Preocupación por apuestas, agresiones y amenazas en Liga Premier y Expansión MX

La sombra de las apuestas ilegales en el futbol mexicano volvió a tomar fuerza este miércoles 18 de marzo de 2026, luego de que en su columna En la mira, el periodista David Medrano revelara nuevos episodios que involucran a clubes de la Liga Premier y la Liga de Expansión MX, en un contexto que ya genera inquietud dentro del balompié nacional. Uno de los casos expuestos apunta a Héroes de Zaci FC, escuadra de Liga Premier, que actualmente disputa sus partidos en instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca como medida de protección. Según la columna, dos futbolistas del club habrían sido abordados por sujetos que les ofrecieron dinero para que en un partido hubiera al menos tres goles. Los jugadores no aceptaron y el encuentro terminó 2-0; días después, ambos habrían sido privados de la libertad momentáneamente y golpeados, lo que detonó el cambio de sede para resguardar la seguridad del plantel.

La misma información publicada por Mediotiempo señala que, tras ese episodio, el entorno del club quedó marcado por el miedo, al grado de que la prioridad pasó de lo deportivo a la integridad de los jugadores. El reporte añade que el caso estaría relacionado con pérdidas económicas de grupos dedicados a las apuestas, lo que habría escalado a amenazas directas contra integrantes del equipo. Morelia, bajo investigación por presunto vínculo con apuestas La problemática también alcanzó a la Liga de Expansión MX. En la columna se menciona que Atlético Morelia separó a jugadores de su plantel, e incluso algunos habrían sido dados de baja, en medio de versiones que apuntan a un tema relacionado con apuestas. Medrano expone que uno de los elementos presuntamente invitados a participar no habría aceptado y fue quien llevó el asunto con la dirigencia. El club michoacano publicó un comunicado oficial el 15 de marzo, aunque sin detallar públicamente el motivo de las decisiones deportivas y administrativas.

Este nuevo señalamiento se suma a otros antecedentes recientes en el futbol mexicano, donde las sospechas no solo giran en torno al resultado final de los partidos, sino a mercados específicos de apuesta, como el número de tarjetas amarillas o rojas, así como minutos puntuales en los que deben presentarse ciertas acciones dentro del juego. La columna subraya que, aunque existen sanciones severas cuando se comprueban estas conductas, el mayor problema sigue siendo reunir pruebas concluyentes para castigar. La publicación de Medrano remarca que ya son varios los casos detectados en Liga de Expansión, Liga MX Femenil, Liga Premier y TDP, lo que refleja que el fenómeno de las apuestas y los intentos de manipulación de partidos no es aislado.

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