Escándalo en Costa Rica: investigan amaño de partidos de futbol y suspenden a directivos mexicanos

Un escándalo de amaño de partidos de futbol en Cosa Rica desató una investigación que involucra a dos directivos mexicanos, tras una denuncia formal motivada por hechos en la Liga de Ascenso, en la temporada 2025.

El portero costarricense Bryan Cordero, de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, se presentó como querellante utilizando el sistema Red Button de FIFPro, con el respaldo del cuerpo técnico y directiva del club. El guardameta, de 31 años, reveló que pasó ocho meses sin jugar y que incluso temió por su vida y la de su familia tras negarse a participar en los hechos.

Los señalados en la denuncia son Enrique Valencia, socio y director técnico, y Ernesto de la Torre, socio y directivo del club, ambos de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con el testimonio, a los jugadores se les ofrecieron 300 dólares por perder partidos, con el argumento de que las ganancias por apuestas servirían para rescatar financieramente al equipo. La propuesta fue dirigida principalmente al portero y al capitán.

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“De ninguna manera... los valores que me han enseñado en el futbol son disfrutarlo, amarlo y respetarlo”, declaró Cordero, quien además expuso la precaria situación del club, donde algunos jugadores vendían comida para cubrir gastos de traslado a entrenamientos.

Uno de los pasajes más delicados del relato detalla que los futbolistas eran citados en grupos y se les indicaba “jugar bien el primer tiempo y perder el segundo por marcadores de 2-0 o 3-0”. En caso de negarse, eran amenazados con no volver a jugar.