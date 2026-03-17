Escándalo en Costa Rica: investigan amaño de partidos de futbol y suspenden a directivos mexicanos

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Deportes
/ 17 marzo 2026
    Escándalo en Costa Rica: investigan amaño de partidos de futbol y suspenden a directivos mexicanos
    Bryan Cordero denunció que por denunciar fue separado del equipo, luego de recibir un mensaje en el que le informaban que ya no formaba parte del plantel. FOTO: FACEBOOK
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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La denuncia la realizó el portero costarricense Bryan Cordero a través de Red Button, una herramienta que permite denunciar de forma segura este tipo de anomalías

Un escándalo de amaño de partidos de futbol en Cosa Rica desató una investigación que involucra a dos directivos mexicanos, tras una denuncia formal motivada por hechos en la Liga de Ascenso, en la temporada 2025.

El portero costarricense Bryan Cordero, de la Asociación Deportiva Municipal Turrialba, se presentó como querellante utilizando el sistema Red Button de FIFPro, con el respaldo del cuerpo técnico y directiva del club. El guardameta, de 31 años, reveló que pasó ocho meses sin jugar y que incluso temió por su vida y la de su familia tras negarse a participar en los hechos.

Los señalados en la denuncia son Enrique Valencia, socio y director técnico, y Ernesto de la Torre, socio y directivo del club, ambos de nacionalidad mexicana.

De acuerdo con el testimonio, a los jugadores se les ofrecieron 300 dólares por perder partidos, con el argumento de que las ganancias por apuestas servirían para rescatar financieramente al equipo. La propuesta fue dirigida principalmente al portero y al capitán.

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De ninguna manera... los valores que me han enseñado en el futbol son disfrutarlo, amarlo y respetarlo”, declaró Cordero, quien además expuso la precaria situación del club, donde algunos jugadores vendían comida para cubrir gastos de traslado a entrenamientos.

Uno de los pasajes más delicados del relato detalla que los futbolistas eran citados en grupos y se les indicaba “jugar bien el primer tiempo y perder el segundo por marcadores de 2-0 o 3-0”. En caso de negarse, eran amenazados con no volver a jugar.

Tras rechazar el amaño y “arruinar” el plan, Cordero denunció que fue separado del equipo al día siguiente, luego de recibir un mensaje en el que le informaban que ya no formaba parte del plantel, situación que también vivió otro compañero.

El arquero acudió a Steven Bryce, director ejecutivo de la ASOJUPRO, quien le orientó sobre el uso del del Red Button, Bryce también le advirtió que su decisión podría traerle represalias.

Como primera medida, la Federación Costarricense de Futbol determinó la suspensión por cinco años de los dos directivos mexicanos, mientras la FIFA mantiene abierta una investigación sobre este grave caso que sacude al futbol tico.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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