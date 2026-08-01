Diego Rossi marca su primer gol y Rayados derrota 2-0 al Atlas

Los rojinegros llegaban con dos victorias consecutivas y estrenaban entrenador en casa con Hernán Crespo al frente. Sin embargo, se toparon con un conjunto regiomontano que aprovechó mejor sus oportunidades para llevarse tres puntos importantes antes de la pausa por la Leagues Cup.

El Atlas dejó escapar su paso perfecto en el Apertura 2026 al caer 2-0 frente a Monterrey en la Jornada 3, en un encuentro disputado en el Estadio Jalisco que marcó la primera presentación como local del club bajo la administración de Grupo Prodi.

Desde los primeros minutos, el partido mostró intensidad. Monterrey fue el primero en generar peligro cuando al minuto 7 Luca Orellano habilitó a Orbelín Pineda, quien sacó un disparo que fue contenido por el arquero Camilo Vargas.

Atlas respondió poco después. Al minuto 11, el atacante serbio Uros Djurdjevic “Duk” encontró un balón dentro del área tras una serie de rebotes, pero su remate terminó por encima del arco defendido por los Rayados.

Con el paso de los minutos, el equipo dirigido por Matías Almeyda comenzó a controlar más la posesión y a generar llegadas constantes. Orellano, Pineda y Lucas Ocampos intentaron abrir el marcador antes de la media hora, aunque sin precisión en la definición.

La insistencia visitante tuvo recompensa al minuto 28. Tras una jugada en el área rojinegra, Ocampos recuperó un balón y cedió para Diego Rossi. El delantero uruguayo definió con un toque colocado para vencer a Vargas y firmar su primera anotación como jugador de Monterrey.

La primera mitad también dejó una preocupación para Atlas. Jorge Sánchez tuvo que abandonar el terreno de juego debido a molestias físicas antes del descanso, obligando a Crespo a modificar su planteamiento.

Antes de concluir la primera parte, Ryan Mmaee estuvo cerca del empate para los locales, mientras que Rossi volvió a aparecer con peligro, aunque Vargas evitó el segundo tanto con una intervención oportuna.

En el complemento, Atlas intentó adelantar líneas en busca de la igualada, pero encontró dificultades para generar opciones claras. Monterrey administró la ventaja y apostó por transiciones rápidas para ampliar la diferencia.

El panorama para los rojinegros se complicó al minuto 73 cuando Duk fue expulsado tras una entrada sobre Orbelín Pineda. Con un hombre menos, los locales perdieron capacidad de reacción y dejaron espacios en defensa.