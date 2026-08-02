El PSG acelera su renovación: va por Ferran Torres y Zion Suzuki para defender su reinado en Europa

El Paris Saint-Germain dejó claro que, pese a ser el vigente campeón de la UEFA Champions League, no piensa conformarse con lo conseguido. El conjunto dirigido por Luis Enrique trabaja intensamente en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar dos posiciones clave y mantenerse como la gran referencia del futbol europeo durante la temporada 2026-27. El principal objetivo ofensivo del club parisino es Ferran Torres, quien elevó su cotización tras convertirse en una de las grandes figuras de España en el Mundial de 2026. El atacante del FC Barcelona es considerado el refuerzo ideal para potenciar un ataque que sufrió modificaciones importantes tras la salida de Gonçalo Ramos. Aunque el interés del PSG es firme, todavía no existe una oferta formal al Barcelona. La directiva blaugrana mantiene una postura clara: únicamente negociará si el propio futbolista comunica oficialmente su deseo de abandonar el club. En caso contrario, la intención es abrir conversaciones para renovar su contrato durante septiembre.

El conjunto catalán tampoco está dispuesto a desprenderse de su delantero por cualquier cantidad. Ha fijado un precio mínimo de 55 millones de euros para iniciar una negociación, una cifra que refleja el valor adquirido por el internacional español después de su consagración mundialista. Además, una eventual renovación obligaría al Barcelona a pagar entre 7 y 8 millones de euros al Manchester City por una cláusula pendiente de su traspaso. Mientras el caso Ferran continúa en fase de conversaciones preliminares, el PSG tiene mucho más avanzada otra operación estratégica. El club francés presentó una oferta cercana a los 33 millones de euros por el guardameta japonés Zion Suzuki, actualmente en el Parma, y se encuentra en la recta final de las negociaciones. A sus 23 años, Suzuki se ha consolidado como uno de los porteros con mayor proyección del futbol europeo gracias a sus actuaciones en la Serie A y con la selección japonesa. Su capacidad para jugar con los pies, seguridad bajo los tres postes y margen de crecimiento encajan con el perfil que busca Luis Enrique para reforzar la portería parisina.

Con estos movimientos, el PSG envía un mensaje contundente al resto de Europa: el campeón no pretende administrar su éxito, sino ampliarlo. La posible incorporación de un atacante de primer nivel como Ferran Torres y de un arquero con enorme proyección como Zion Suzuki responde a una estrategia orientada a mantener la competitividad en todos los frentes y evitar que el trono continental cambie de dueño durante la próxima temporada.