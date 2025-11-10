América podría dejar el Estadio Ciudad de los Deportes por conciertos de Junior H

El Club América podría verse obligado a dejar el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, debido a un conflicto de fechas con los conciertos del cantante Junior H, programados en la Monumental Plaza México.

El recinto, ubicado en la colonia Noche Buena, ha sido la casa temporal de las Águilas durante los últimos meses. Sin embargo, la coincidencia de eventos masivos en la misma zona podría generar problemas de seguridad, ya que las autoridades capitalinas no permiten la realización simultánea de espectáculos de gran afluencia en espacios tan cercanos.

Los conciertos del intérprete de corridos tumbados están programados para los días 29 y 30 de noviembre, las mismas fechas tentativas en las que se jugaría el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América y Rayados de Monterrey. Ante esta situación, la directiva azulcrema analiza alternativas para disputar el encuentro en otra sede.