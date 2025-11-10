América podría dejar el Estadio Ciudad de los Deportes por conciertos de Junior H

Fútbol
/ 10 noviembre 2025
    América podría dejar el Estadio Ciudad de los Deportes por conciertos de Junior H
    Junior H ofrecerá dos conciertos en la Plaza México el 29 y 30 de noviembre. FOTOS: MEXSPORT

La cercanía entre ambos recintos impide la realización simultánea de eventos masivos, por lo que el club analiza opciones para cambiar de sede

El Club América podría verse obligado a dejar el Estadio Ciudad de los Deportes para disputar los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, debido a un conflicto de fechas con los conciertos del cantante Junior H, programados en la Monumental Plaza México.

El recinto, ubicado en la colonia Noche Buena, ha sido la casa temporal de las Águilas durante los últimos meses. Sin embargo, la coincidencia de eventos masivos en la misma zona podría generar problemas de seguridad, ya que las autoridades capitalinas no permiten la realización simultánea de espectáculos de gran afluencia en espacios tan cercanos.

Los conciertos del intérprete de corridos tumbados están programados para los días 29 y 30 de noviembre, las mismas fechas tentativas en las que se jugaría el partido de vuelta de los Cuartos de Final entre América y Rayados de Monterrey. Ante esta situación, la directiva azulcrema analiza alternativas para disputar el encuentro en otra sede.

El Estadio Ciudad de los Deportes ya ha presentado dificultades logísticas en anteriores encuentros, lo que ha llevado al club a considerar opciones como el Estadio Azteca —aún en remodelación— o incluso recintos en ciudades cercanas. Sin embargo, no hay una decisión oficial al respecto.

El problema no se limitaría solo a los Cuartos de Final. En caso de que el América avance a Semifinales o Final, también enfrentaría complicaciones. El calendario de la Plaza México incluye otro evento el 7 de diciembre, lo que impediría realizar el duelo de vuelta ese fin de semana si las Águilas fungen como locales.

Además, si el equipo dirigido por André Jardine llega a la Final como el mejor posicionado en la tabla general, el conflicto persistiría. Las fechas 13 y 14 de diciembre, previstas para los posibles partidos definitorios, coinciden nuevamente con presentaciones de Junior H, lo que obligaría al club a modificar su planificación.

Instagram

Este escenario representa un nuevo obstáculo para el conjunto americanista, que ya ha lidiado con lesiones y ajustes logísticos a lo largo del torneo. En los próximos días, se espera que la Liga MX y las autoridades locales definan si el equipo podrá mantenerse en su actual sede o deberá trasladarse para disputar los duelos de Liguilla.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

