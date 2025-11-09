Pronóstico Packers vs Eagles: ¿podrán los de Filadelfia mantener su dominio?

En la repetición del partido de ronda de comodines del año pasado, los Packers buscarán vengarse de su derrota por 22-10 ante los Eagles. Durante el offseason, los Packers intentaron que la liga prohibiera el tush push, pero la propuesta fue rechazada en la votación, ya que no alcanzó los 24 votos necesarios.

Después de caer en un breve bache de dos derrotas consecutivas —sobresaliendo la propiciada por los Gigantes, cuando llegaron a Nueva Jersey como favoritos por 7.5 puntos—, las Águilas de Filadelfia hilaron un par de victorias y cubrieron la línea, incluyendo la venganza contra Nueva York, antes de irse a su semana de descanso. Lo más destacable de su último partido fue que, por fin y por primera vez en la temporada, su corredor estrella Saquon Barkley superó las 100 yardas por tierra.

TE PUEDE INTERESAR: México enfrenta a Suiza en duelo clave rumbo a Octavos de Final del Mundial Sub-17

Los Packers, considerados por algunos favoritos para llegar al Super Bowl representando a la Conferencia Nacional, le han ganado a dos equipos con récord ganador. Perdieron en Cleveland como favoritos por más de una anotación, empataron con Dallas y cayeron en casa la semana pasada contra las Panteras de Carolina, siendo favoritos por más de 13 puntos. Es probable que la distracción se haya dado por pensar en esta posible venganza, y es que su actuación en la zona roja fue vergonzosa para los “cabezas de queso”, logrando apenas una anotación en cinco ocasiones que la pisaron.