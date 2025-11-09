Pronóstico Packers vs Eagles: ¿podrán los de Filadelfia mantener su dominio?
Los Empacadores de Green Bay esperan con ansía recibir a los campeones actuales y lo hacen siendo favoritos por 1.5 puntos. En cuanto a las altas y bajas, los puntos se sitúan en 45 y medio
En la repetición del partido de ronda de comodines del año pasado, los Packers buscarán vengarse de su derrota por 22-10 ante los Eagles. Durante el offseason, los Packers intentaron que la liga prohibiera el tush push, pero la propuesta fue rechazada en la votación, ya que no alcanzó los 24 votos necesarios.
Después de caer en un breve bache de dos derrotas consecutivas —sobresaliendo la propiciada por los Gigantes, cuando llegaron a Nueva Jersey como favoritos por 7.5 puntos—, las Águilas de Filadelfia hilaron un par de victorias y cubrieron la línea, incluyendo la venganza contra Nueva York, antes de irse a su semana de descanso. Lo más destacable de su último partido fue que, por fin y por primera vez en la temporada, su corredor estrella Saquon Barkley superó las 100 yardas por tierra.
Los Packers, considerados por algunos favoritos para llegar al Super Bowl representando a la Conferencia Nacional, le han ganado a dos equipos con récord ganador. Perdieron en Cleveland como favoritos por más de una anotación, empataron con Dallas y cayeron en casa la semana pasada contra las Panteras de Carolina, siendo favoritos por más de 13 puntos. Es probable que la distracción se haya dado por pensar en esta posible venganza, y es que su actuación en la zona roja fue vergonzosa para los “cabezas de queso”, logrando apenas una anotación en cinco ocasiones que la pisaron.
La defensa de los locales viene aceptando menos de 21 puntos por partido y es número 2 al permitir solo 4.6 yardas por jugada. Además, concede menos de 90 yardas terrestres y es número 1 con 5.8 yardas por pase. En contraste, la defensa de los campeones ha batallado para mantener a sus rivales por debajo de 21 puntos en los últimos seis partidos, y en los encuentros de octubre aceptaron en promedio más de 24. Es probable que tengan mejor suerte ahora ante unos Packers mermados a la ofensiva, empezando por la lesión de Tucker Kraft.
Creo que será un partido donde ambas ofensivas busquen establecer el juego terrestre: por un lado, los campeones utilizando su mejor arma, y por el otro, los locales tratando de contrarrestar sus lesiones en el ataque aéreo. Aunque creo que los visitantes podrían salirse con la suya, no me convencen del todo. De lo que sí estoy convencido es de que la balanza se inclinará a favor del que cometa menos errores en un partido con pocos puntos, por lo que mi pick será ir con las bajas de 45.5.
Eagles @ Packers -1 45.5