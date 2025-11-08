Toluca vence al América y León empata en despedida de James Rodríguez
El Toluca venció 2-0 al América en la Jornada 17 del Apertura 2025 y cerró como líder del torneo, mientras las Águilas descendieron al cuarto lugar previo a la Liguilla
El Toluca cerró la Fase Regular del Apertura 2025 con una victoria sobre el América por marcador de 2-0, en partido disputado en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 17. El resultado dejó a los escarlatas en la cima de la tabla con 37 puntos, mientras que las Águilas cayeron al cuarto lugar con 34 unidades, a la espera de su posición definitiva rumbo a la Liguilla.
El conjunto dirigido por Antonio Mohamed tomó la iniciativa desde los primeros minutos, imponiendo su ritmo ante un América que no encontró claridad en el medio campo. El portugués Paulinho había marcado un tanto de volea, pero la acción fue anulada por un fuera de lugar milimétrico. Sin embargo, el delantero luso logró revancha antes del descanso: al minuto 40, controló un balón dentro del área y definió con un zurdazo cruzado imposible para Luis Ángel Malagón, adelantando a los locales.
En la segunda mitad, el dominio del Toluca continuó. Una salida aérea mal calculada por Malagón terminó con un golpe en el rostro de Paulinho, lo que el árbitro Luis Enrique Santander sancionó como penal. Debido al impacto, el atacante portugués no pudo cobrarlo, y Helinho fue el encargado de ejecutar desde los once pasos. El brasileño engañó al portero americanista y amplió la ventaja a 2-0.
El equipo de André Jardine intentó reaccionar con algunos intentos de Henry Martín y Jonathan Rodríguez, pero el orden defensivo mexiquense impidió cualquier descuento. Con este triunfo, Toluca mantiene el liderato general y repite la tendencia de los últimos duelos ante América, a quien ya había vencido en la final del Clausura 2025 y en el Campeón de Campeones.
PUEBLA DESPIDE A JAMES CON DERROTA
Por otro lado, en el Estadio León, los Esmeraldas empataron 2-2 ante el Puebla en un encuentro que podría marcar la despedida de James Rodríguez del fútbol mexicano. El colombiano participó directamente en el primer gol de su equipo y se marchó ovacionado por la afición al minuto 84.
El cuadro visitante se adelantó temprano con un remate de cabeza de Alejandro Organista, tras un centro por la banda izquierda que dejó sin opciones al arquero Óscar García. La respuesta local llegó poco después: James filtró un pase preciso para Iván Moreno, quien definió cruzado dentro del área para igualar el marcador.
Puebla volvió a tomar la ventaja antes del descanso con un potente disparo de Emiliano Gómez, que se coló en el ángulo del primer poste. En la segunda parte, León generó más ocasiones, y el colombiano estuvo cerca de marcar con una espectacular tijera que Jesús Rodríguez desvió con una mano.
El técnico Ignacio Ambriz aprovechó el cierre del torneo para darle minutos a jóvenes canteranos, entre ellos Fernando Hernández, de 18 años, quien debutó al minuto 74 en lugar de Moreno.
Con el empate, Puebla terminó el torneo con 12 puntos y León con 13, ubicándose en los puestos 18 y 17, respectivamente, en el fondo de la tabla general. Mientras tanto, el futuro de James Rodríguez podría definirse en los próximos días.