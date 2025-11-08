Toluca vence al América y León empata en despedida de James Rodríguez

El Toluca cerró la Fase Regular del Apertura 2025 con una victoria sobre el América por marcador de 2-0, en partido disputado en el Estadio Nemesio Diez, correspondiente a la Jornada 17. El resultado dejó a los escarlatas en la cima de la tabla con 37 puntos, mientras que las Águilas cayeron al cuarto lugar con 34 unidades, a la espera de su posición definitiva rumbo a la Liguilla.

El conjunto dirigido por Antonio Mohamed tomó la iniciativa desde los primeros minutos, imponiendo su ritmo ante un América que no encontró claridad en el medio campo. El portugués Paulinho había marcado un tanto de volea, pero la acción fue anulada por un fuera de lugar milimétrico. Sin embargo, el delantero luso logró revancha antes del descanso: al minuto 40, controló un balón dentro del área y definió con un zurdazo cruzado imposible para Luis Ángel Malagón, adelantando a los locales.

En la segunda mitad, el dominio del Toluca continuó. Una salida aérea mal calculada por Malagón terminó con un golpe en el rostro de Paulinho, lo que el árbitro Luis Enrique Santander sancionó como penal. Debido al impacto, el atacante portugués no pudo cobrarlo, y Helinho fue el encargado de ejecutar desde los once pasos. El brasileño engañó al portero americanista y amplió la ventaja a 2-0.