América, el equipo más ganador del Siglo XXI pese a un 2025 sin títulos

El Club América atraviesa uno de los debates más intensos de los últimos años.

Mientras el 2025 cerró sin títulos y con varios fracasos deportivos, los números globales confirman que el conjunto azulcrema sigue siendo el equipo más ganador del Siglo XXI en el futbol mexicano, una condición respaldada por campeonatos de Liga MX, trofeos internacionales y dominio sostenido durante más de dos décadas.

El dominio del América en el Siglo XXI

Desde el año 2001, América ha construido el palmarés más robusto del país. En este periodo ha levantado títulos de Liga MX en múltiples etapas, convirtiéndose en el referente de los torneos cortos y consolidando una era moderna marcada por constancia competitiva.

En Liga MX, las Águilas conquistaron campeonatos clave que marcaron época, entre ellos Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023 y Clausura 2024, logros que sostienen su estatus como el club más dominante del nuevo milenio.

Estos títulos no solo incrementaron su vitrina, sino que ampliaron la distancia respecto a sus principales rivales históricos.

A nivel internacional, América también ha sido protagonista. En la Concacaf, el club capitalino se mantiene como uno de los máximos ganadores de la Liga de Campeones, con siete títulos oficiales, una cifra que ningún otro equipo de la región ha logrado igualar.