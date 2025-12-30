América, el equipo más ganador del Siglo XXI pese a un 2025 sin títulos

Fútbol
/ 30 diciembre 2025
    América, el equipo más ganador del Siglo XXI pese a un 2025 sin títulos
    El Club América hizo historia al conquistar el tricampeonato de la Liga MX, consolidando su dominio en el futbol mexicano y reafirmándose como el equipo más ganador del Siglo XXI. FOTO: REUTERS

Las Águilas mantienen su hegemonía histórica en el futbol mexicano gracias a un palmarés inigualable desde 2001, aunque el último año estuvo marcado por finales perdidas y eliminaciones dolorosas

El Club América atraviesa uno de los debates más intensos de los últimos años.

Mientras el 2025 cerró sin títulos y con varios fracasos deportivos, los números globales confirman que el conjunto azulcrema sigue siendo el equipo más ganador del Siglo XXI en el futbol mexicano, una condición respaldada por campeonatos de Liga MX, trofeos internacionales y dominio sostenido durante más de dos décadas.

El dominio del América en el Siglo XXI

Desde el año 2001, América ha construido el palmarés más robusto del país. En este periodo ha levantado títulos de Liga MX en múltiples etapas, convirtiéndose en el referente de los torneos cortos y consolidando una era moderna marcada por constancia competitiva.

TE PUEDE INTERESAR: Gilberto Mora iguala a Saint-Maximin y cierra 2025 como el jugador más caro de la Liga MX

En Liga MX, las Águilas conquistaron campeonatos clave que marcaron época, entre ellos Clausura 2005, Clausura 2013, Apertura 2014, Apertura 2018, Apertura 2023 y Clausura 2024, logros que sostienen su estatus como el club más dominante del nuevo milenio.

Estos títulos no solo incrementaron su vitrina, sino que ampliaron la distancia respecto a sus principales rivales históricos.

A nivel internacional, América también ha sido protagonista. En la Concacaf, el club capitalino se mantiene como uno de los máximos ganadores de la Liga de Campeones, con siete títulos oficiales, una cifra que ningún otro equipo de la región ha logrado igualar.

Este dominio continental permitió al América competir en escenarios globales y reforzar su peso fuera de México.

Títulos nacionales que consolidan la hegemonía

Además de la liga, el América ha sumado en el Siglo XXI Campeón de Campeones, Supercopas y otros trofeos oficiales, que complementan su colección y elevan su cuenta total de títulos oficiales por encima del resto del futbol mexicano.

La suma de campeonatos de liga, copas y logros internacionales coloca a las Águilas como el club con mayor número de títulos oficiales acumulados en México durante el Siglo XXI, una estadística que explica por qué su grandeza trasciende un solo torneo o una mala temporada.

Un 2025 marcado por los fracasos

Pese a esa hegemonía histórica, el 2025 fue un año para el olvido en Coapa. América disputó varias competencias sin lograr coronarse en ninguna, una situación que contrastó con el éxito reciente de campañas anteriores.

En la Liga MX Clausura 2025, el equipo llegó hasta la final con la posibilidad de firmar un tetracampeonato histórico, pero terminó cayendo ante Toluca, perdiendo una oportunidad que habría marcado un antes y un después en la historia de los torneos cortos.

A nivel internacional, el golpe fue igual de duro. América quedó fuera del Mundial de Clubes tras ser eliminado en el repechaje por LAFC, en un duelo que se resolvió en tiempos extra y que significó otro tropiezo de alto impacto mediático.

Más adelante, en el Apertura 2025, las Águilas fueron eliminadas en cuartos de final, cerrando el año sin levantar ningún trofeo.

Grandeza que trasciende un mal año

El balance final deja una conclusión clara: 2025 fue un año sin títulos para América, pero no altera la realidad histórica.

El club sigue siendo el equipo más ganador del Siglo XXI, con un dominio sostenido desde 2001 que ningún otro conjunto mexicano ha logrado replicar.

Las finales perdidas y eliminaciones recientes explican la crítica y la exigencia, pero el peso del palmarés mantiene intacto el estatus del América como referente del futbol mexicano moderno, una institución que incluso en los años sin gloria sigue siendo el parámetro con el que se mide a todos los demás.

