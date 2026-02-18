Anajose Méndez, portera saltillense, da sus primeros pasos con América Sub-15
Tras años de formación en Tuzos Cantera Saltillo y experiencia con Arteaga FC y Ángeles Soccer Élite, la joven arquera busca consolidar su futuro en el futbol profesional
La joven arquera Anajose Méndez Bustamante, originaria de Saltillo, se encuentra en el último filtro de evaluación del Club América Femenil, categoría Sub‑15, tras ser invitada por su desempeño en la Academia Tuzos Cantera Saltillo. Desde principios de febrero, Anajose entrena en las instalaciones de Coapa, donde vivirá una semana de prácticas intensivas con el equipo, en una experiencia que refleja su trabajo constante y su disciplina dentro del futbol femenil.
Anajose, nacida en 2012, cuenta con tres años de formación en Tuzos Cantera Saltillo y un año más compitiendo con Arteaga FC y Ángeles Soccer Élite en Monterrey. Además de su trayectoria deportiva, cursa estudios en el Colegio Americano de Saltillo y se prepara de manera especializada como arquera en la Academia de Porteros del profe Kiwi López.
La academia Tuzos Cantera destacó su esfuerzo y dedicación, señalando que es un ejemplo para las niñas que buscan desarrollarse en el futbol femenil: “Eres ejemplo para nuestras niñas y para todo el fútbol femenil. ¡Sigue abriendo puertas y soñando en grande!”, escribieron en sus redes sociales.
Con esta oportunidad, Anajose busca consolidarse dentro de uno de los sistemas juveniles más importantes del país, demostrando que la constancia y el talento local pueden abrir puertas hacia el profesionalismo.