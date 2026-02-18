Anajose Méndez, portera saltillense, da sus primeros pasos con América Sub-15

Fútbol
/ 18 febrero 2026
    Anajose Méndez, portera saltillense, da sus primeros pasos con América Sub-15
    Anajose Méndez realiza prácticas intensivas con las Águilas, mostrando disciplina y talento. FOTO: FB/TUZOS CANTERA SALTILLO

Tras años de formación en Tuzos Cantera Saltillo y experiencia con Arteaga FC y Ángeles Soccer Élite, la joven arquera busca consolidar su futuro en el futbol profesional

La joven arquera Anajose Méndez Bustamante, originaria de Saltillo, se encuentra en el último filtro de evaluación del Club América Femenil, categoría Sub‑15, tras ser invitada por su desempeño en la Academia Tuzos Cantera Saltillo. Desde principios de febrero, Anajose entrena en las instalaciones de Coapa, donde vivirá una semana de prácticas intensivas con el equipo, en una experiencia que refleja su trabajo constante y su disciplina dentro del futbol femenil.

Anajose, nacida en 2012, cuenta con tres años de formación en Tuzos Cantera Saltillo y un año más compitiendo con Arteaga FC y Ángeles Soccer Élite en Monterrey. Además de su trayectoria deportiva, cursa estudios en el Colegio Americano de Saltillo y se prepara de manera especializada como arquera en la Academia de Porteros del profe Kiwi López.

TE PUEDE INTERESAR: UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid

La academia Tuzos Cantera destacó su esfuerzo y dedicación, señalando que es un ejemplo para las niñas que buscan desarrollarse en el futbol femenil: “Eres ejemplo para nuestras niñas y para todo el fútbol femenil. ¡Sigue abriendo puertas y soñando en grande!”, escribieron en sus redes sociales.

Con esta oportunidad, Anajose busca consolidarse dentro de uno de los sistemas juveniles más importantes del país, demostrando que la constancia y el talento local pueden abrir puertas hacia el profesionalismo.

Temas


Futbol Femenil

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Club América Femenil

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

