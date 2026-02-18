Anajose Méndez, portera saltillense, da sus primeros pasos con América Sub-15

La joven arquera Anajose Méndez Bustamante, originaria de Saltillo, se encuentra en el último filtro de evaluación del Club América Femenil, categoría Sub‑15, tras ser invitada por su desempeño en la Academia Tuzos Cantera Saltillo. Desde principios de febrero, Anajose entrena en las instalaciones de Coapa, donde vivirá una semana de prácticas intensivas con el equipo, en una experiencia que refleja su trabajo constante y su disciplina dentro del futbol femenil.

Anajose, nacida en 2012, cuenta con tres años de formación en Tuzos Cantera Saltillo y un año más compitiendo con Arteaga FC y Ángeles Soccer Élite en Monterrey. Además de su trayectoria deportiva, cursa estudios en el Colegio Americano de Saltillo y se prepara de manera especializada como arquera en la Academia de Porteros del profe Kiwi López.

