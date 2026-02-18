Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum

El Fondo de Pensiones para el Bienestar continúa como una de las apuestas del gobierno federal para mejorar los ingresos de jubilados en México. Durante marzo de 2026, algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social podrían recibir pagos cercanos a los 18 mil pesos mensuales, gracias al complemento económico que otorga este mecanismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el objetivo es garantizar un retiro digno para trabajadores que, debido al sistema de cuentas individuales implementado desde 1997, obtienen pensiones bajas en comparación con su último salario.

El programa busca compensar esa diferencia mediante recursos públicos integrados en una bolsa financiera especial, con la intención de elevar el monto mensual hasta un nivel equivalente al salario promedio registrado ante el IMSS.

QUÉ ES EL FONDO DE PENSIONES PARA EL BIENESTAR

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un mecanismo diseñado para complementar las pensiones de quienes cotizaron bajo el esquema posterior a julio de 1997 o pertenecen al régimen de cuentas individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Este sistema sustituyó al modelo anterior de beneficio definido, lo que provocó pensiones más bajas para algunos trabajadores.

El fondo funciona como un apoyo adicional que se suma al monto ya otorgado por la pensión, con el objetivo de alcanzar al menos 17,400 pesos mensuales, cifra que corresponde al salario promedio registrado en el país según datos oficiales.

De acuerdo con el gobierno federal, esta medida también pretende corregir desigualdades generadas por reformas pasadas y brindar mayor seguridad económica a los adultos mayores en retiro.

QUIÉNES RECIBIRÁN EL AUMENTO EN SU PENSIÓN

Los beneficiarios del complemento económico deberán cumplir ciertos criterios establecidos por las autoridades. Entre los principales requisitos se encuentran:

· Estar inscritos en el IMSS· Haber cotizado bajo la Ley del IMSS 1997 (cuentas individuales)

· Cumplir con semanas o años mínimos de cotización

· Tener una pensión menor al 100% del último salario registrado

· Solicitar el complemento cuando el procedimiento esté disponible

El apoyo no es automático para todos los jubilados, sino que está enfocado en quienes presentan brechas entre su ingreso laboral previo y el monto que reciben tras retirarse.

Para calcular tu pensión IMSS (Ley 97) con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, determina primero tu pensión proyectada por AFORE y súmale el “complemento solidario” hasta alcanzar tu último salario registrado, con un tope máximo de

CÓMO CALCULAR LA PENSIÓN DEL IMSS CON APOYO DE FONDO DE PENSIONES BIENESTAR

Para calcular tu pensión del IMSS con el apoyo del Fondo de Pensiones para el Bienestar, el proceso se divide en determinar tu monto base y el complemento necesario para alcanzar el 100% de tu último salario.

1. Requisitos de Elegibilidad

Este beneficio no aplica para todos los pensionados. Debes cumplir con:

Régimen: Haber empezado a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 (Ley 97).

Edad: Tener 65 años o más al momento de tramitar la pensión.

Monto máximo: Tu último salario mensual promedio no debe exceder el tope establecido, que para 2025 es de $17,364.00 MXN.

2. Pasos para el Cálculo

• Determina tu pensión base: Calcula el monto que te corresponde según el saldo acumulado en tu Afore.

• Identifica tu último salario: Toma el promedio de tu salario mensual registrado ante el IMSS durante el último año laborado.

• Calcula el complemento: La diferencia entre tu último salario (topeado a $17,364 en 2025) y tu pensión de Afore es lo que el Fondo cubrirá.

• Ejemplo: Si tu último salario fue de $12,000 y tu Afore solo te da $5,000, el Fondo te otorgará un complemento de $7,000

IMPACTO ECONÓMICO Y EXPECTATIVAS

Especialistas consideran que el programa podría tener un impacto importante en el poder adquisitivo de miles de pensionados, especialmente en un contexto donde el costo de vida continúa en aumento. Para muchos adultos mayores, el ingreso mensual representa la principal fuente de sustento.

Sin embargo, también existe debate sobre la sostenibilidad financiera del fondo a largo plazo, ya que dependerá de recursos públicos y de la evolución demográfica del país.

El tema de las pensiones se mantiene como uno de los desafíos estructurales más relevantes para el sistema de seguridad social mexicano, particularmente ante el envejecimiento de la población.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS PENSIONES EN MÉXICO

· El sistema de cuentas individuales comenzó en 1997

· Millones de trabajadores cotizan actualmente bajo ese esquema

· El monto promedio de pensión suele ser menor al último salario

· México enfrenta un crecimiento acelerado de población adulta mayor

UN INTENTO POR GARANTIZAR RETIROS DIGNOS

El Fondo de Pensiones para el Bienestar representa un esfuerzo gubernamental para mejorar las condiciones económicas de jubilados que reciben ingresos limitados. Si bien el complemento podría elevar pensiones hasta cerca de 18 mil pesos mensuales, su alcance dependerá de los requisitos y la implementación operativa del programa.