$!SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Por lo que, si tienes a tus hijos inscritos en este nivel, VANGUARDIA te sugiere prestar atención.

La agenda escolar fue compartida desde el inicio del ciclo, es decir, desde el pasado mes de septiembre. En esta, los padres y madres de familia o tutores encontrarán todas las suspensiones de clase y los días de vacaciones.

SEP: NO HABRÁ CLASES EL VIERNES 27 DE FEBRERO

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, el próximo 27 de febrero no habrá clases para preescolar, primaria y secundaria, ya que el personal docente y directivos realizarán la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) del 2026.

Durante esta actividad, la SEP dictó que los alumnos deberán ausentarse, por lo que podrán gozar de un largo descanso de fin de semana que durará tres días completos.

Es importante mencionar que el CTE se realiza de forma mensual, coincidiendo cada último viernes de mes.