SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

/ 18 febrero 2026
    SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria
    El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica. VANGUARDIA

Cada último viernes de mes, docentes y directivos se reúnen para llevar a cabo la sesión de Consejo Técnico Escolar

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica: preescolar, primaria y secundaria. Por lo que, si tienes a tus hijos inscritos en este nivel, VANGUARDIA te sugiere prestar atención.

La agenda escolar fue compartida desde el inicio del ciclo, es decir, desde el pasado mes de septiembre. En esta, los padres y madres de familia o tutores encontrarán todas las suspensiones de clase y los días de vacaciones.

SEP: NO HABRÁ CLASES EL VIERNES 27 DE FEBRERO

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, el próximo 27 de febrero no habrá clases para preescolar, primaria y secundaria, ya que el personal docente y directivos realizarán la segunda sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) del 2026.

Durante esta actividad, la SEP dictó que los alumnos deberán ausentarse, por lo que podrán gozar de un largo descanso de fin de semana que durará tres días completos.

Es importante mencionar que el CTE se realiza de forma mensual, coincidiendo cada último viernes de mes.

$!SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

QUÉ ES EL CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR

Su propósito fundamental es reunir al director y a todo el personal docente para analizar, reflexionar y tomar decisiones conjuntas que mejoren el aprendizaje de los alumnos y el funcionamiento general del plantel.

Este consejo está integrado por el director de la escuela y todos los maestros frente a grupo, incluyendo a los especialistas en Educación Física, Educación Especial, Inglés y Computación. Juntos forman un equipo de trabajo que busca identificar los problemas académicos y sociales que afectan a la comunidad escolar para darles una solución pedagógica coordinada.

Durante estas reuniones, los docentes revisan el Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), que es la hoja de ruta donde establecen metas y objetivos. Analizan datos reales, como las calificaciones y el nivel de asistencia, para diseñar estrategias que combatan el rezago educativo y aseguren que ningún estudiante se quede atrás en su proceso de aprendizaje, de acuerdo con información de la SEP.

ESTOS SON LOS PUENTES Y VACACIONES ESCOLARES QUE RESTAN DEL CICLO 2025-2026

Estos son los días de descanso oficial que faltan del ciclo escolar 2025-2026, marcados por el calendario de la SEP:

1. Puentes escolares:

* 16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez;

* 1 de mayo: Día del Trabajo;

* 5 de mayo: Aniversario de la Batalla de Puebla;

* 15 de mayo: Día de los Maestros y Maestras.

2. Sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE):

* 27 de marzo;

* 29 de mayo;

* 26 de junio.

3. Descarga de calificaciones:

* 13 de marzo;

* 3 de julio.

4. Vacaciones:

* Vacaciones de Semana Santa: del 30 de mazo al 13 de abril.

Se recomienda que madres y padres de familia o tutores presten atención a todos los días de suspensión escolar, aunque también es necesario consultar directamente con el plantel educativo.

