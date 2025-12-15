De Saltillo a la Selección Sub-15: María Bárbara, presión y talento bajo el arco

A los 12 años, María Bárbara Carrizalez Samperio tiene una trayectoria deportiva que no se explica desde la prisa, sino desde la constancia y la toma temprana de decisiones. Originaria de Saltillo, encuentra en la portería un espacio de responsabilidad desde el cual ha aprendido a competir, manejar la presión y sostener una idea clara de futuro: convertirse en futbolista profesional. Su relación con el balón comenzó a los cuatro años en la academia Dragones. En un inicio jugaba como delantera, pero a los cinco años se colocó bajo los tres postes casi por curiosidad. Ese gesto, aparentemente menor, terminó por definir su camino. Entre 2016 y 2024 formó parte de Dragones, Santos y Saltillo Soccer, siempre integrada en equipos varoniles. TE PUEDE INTERESAR: ¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026 Durante esos años fue la única niña en la cancha, una condición que recuerda sin dramatismo. “Me trataban como una más”, cuenta. Esa dinámica le permitió crecer sin distinciones y ganar una seguridad inusual para niñas de su edad.

El siguiente paso llegó en el Colegio Americano de Saltillo (COLAM), donde comenzó a competir en futbol femenil. Ahí defendió la portería en categorías superiores a la suya —2008, 2009 y 2010—, además de su respectiva generación 2011 y 2012. Incluso participó en torneos con equipos de preparatoria. En ese mismo proceso también integró el equipo Cracks 2009-2010 de Monterrey, con el que disputó diversos torneos y sumó experiencia fuera del estado, ampliando su lectura del juego y del entorno competitivo.

En el ámbito intercolegial participó en distintas ediciones del torneo ASOMEX, un escenario que marcó su formación. Su recuerdo más significativo se dio en una semifinal frente al AIM de Monterrey, definida en tanda de penales. Ese contexto, de cierre y tensión, es uno de los momentos que hoy identifica como decisivos para reforzar su afinidad con la portería y con los partidos que se resuelven en márgenes mínimos.

A nivel selectivo, María Bárbara representó a Coahuila en el Macro Regional, donde enfrentó a combinados de Baja California y Durango. Esa experiencia la llevó a los Nacionales CONADE (Olimpiada CONADE), celebrados en mayo, donde compitió ante selecciones como Jalisco, Yucatán y Chiapas. Aunque los resultados colectivos no fueron definitivos, el proceso resultó clave para colocarla en el radar federativo. Más adelante formó parte de la Selección Amateur, con la que disputó la Supercopa Femenil 2025 de la FMF. En ese torneo tuvo una de sus actuaciones más recordadas al atajar tres penales en una tanda decisiva frente a una selección nacional, una intervención que confirmó su capacidad para responder en momentos límite y bajo presión directa.

En este punto, su proceso dio un nuevo giro. María Bárbara vivió una experiencia en España, a donde acudió becada con el objetivo de continuar su formación y buscar un lugar en fuerzas básicas de algún club. De manera paralela, su trabajo constante la llevó a ser considerada dentro de procesos de Selección Nacional Sub-15, un reconocimiento que representa uno de los pasos más relevantes de su corta carrera. Como parte de esa convocatoria, la portera saltillense tuvo participación en un duelo de preparación ante Pumas Sub-16, encuentro que la Selección Nacional Sub-15 resolvió con triunfo de 3-0. El partido formó parte de la concentración del combinado mexicano y le permitió sumar minutos en un entorno de alta exigencia, confirmando su proyección dentro del proceso federativo.

Detrás de estos avances hay sacrificios que la portera asume con claridad. “Lo más importante es saber que quiero ser jugadora profesional y que tengo que ser disciplinada: ir a los entrenamientos, dormir bien y hacer todo lo que se necesita para ser atleta”, explica. Pero no todo ha sido lineal. Las lesiones, las ausencias en vacaciones o cumpleaños y las jornadas largas forman parte del costo. “Cuando no puedes jugar futbol sí te afecta, pero al final todo vale la pena porque hago lo que me gusta y porque el futbol me ha permitido conocer personas que admiro mucho”.

Su rutina combina escuela, entrenamientos y descanso. En los espacios libres encuentra tiempo para leer, jugar FIFA o convivir con amigos y familia, un entorno que ha sido clave para sostener su desarrollo deportivo y personal. En lo futbolístico, observa con atención referentes como Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, y Aitana Bonmatí, actual ganadora del Balón de Oro, figuras del futbol europeo que influyen en su manera de entender el juego y el nivel al que aspira.