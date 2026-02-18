Exigen justicia para Mizael, joven de 16 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó que existe la identificación de un presunto responsable , por lo que agentes de la Policía de Investigación realizan entrevistas y diligencias para confirmar su participación. De acuerdo con la titular de la dependencia, Claudia Zulema Sánchez Kondo, el caso podría judicializarse si se corroboran los señalamientos.

La exigencia de justicia para Ricardo Mizael , joven de 16 años asesinado en Culiacán , ha tomado fuerza en redes sociales y en la comunidad local tras conocerse detalles del ataque ocurrido el pasado 11 de febrero en el sector Los Ángeles. El adolescente había salido únicamente a comprar comida para los gatos que había rescatado horas antes, un acto cotidiano que terminó en tragedia.

El crimen ha provocado una reacción emocional profunda en la ciudadanía, especialmente por la edad de la víctima y las circunstancias del ataque, que han sido descritas por testigos como un posible caso de confusión de identidad.

TESTIMONIOS DEL ATAQUE: “YO NO ERA”

El semanario Ríodoce documentó que los agresores habrían preguntado a Ricardo por otra persona antes de dispararle. El joven negó ser quien buscaban, pero aun así fue atacado. Intentó refugiarse en un local de comida cercano, donde pidió ayuda, sin embargo, uno de los agresores ingresó y continuó disparando.

Durante el ataque, una empleada del negocio resultó lesionada por una esquirla. Testimonios recabados indican que el miedo y la violencia del momento impidieron que quienes estaban presentes pudieran intervenir para protegerlo.

La escena refleja la vulnerabilidad de víctimas colaterales en contextos de violencia urbana, donde errores o confusiones pueden tener consecuencias fatales para personas ajenas a conflictos criminales.

EL DOLOR DE UNA MADRE Y EL RECUERDO DE SU HIJO

Berenice López Cebreros, madre del adolescente, relató públicamente el impacto devastador de la pérdida de su único hijo. Recordó que aquella mañana parecía normal, hasta que la ausencia comenzó a preocuparla. La búsqueda terminó al encontrarlo sin vida en la calle. “Lo reconocí por sus tenis”, expresó, describiendo uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La madre destacó que Ricardo era un joven noble, amante de los animales, estudiante y deportista, con sueños de convertirse en veterinario o basquetbolista. Su pasión por rescatar animales fue precisamente lo que lo llevó a salir de casa aquel día.

Entre los recuerdos que compartió, mencionó que en su cumpleaños había pedido un pastel de superhéroes, un detalle que hoy simboliza la inocencia que, asegura, caracterizaba a su hijo.

MEMORIA COLECTIVA Y MOVILIZACIÓN CIUDADANA

El lugar donde ocurrió el crimen, en Paseo de Tamazula, se ha convertido en un memorial comunitario con flores, veladoras y fotografías del joven. Amigos, vecinos y familiares acuden para rendir homenaje y mantener viva su memoria.

En la Universidad Autónoma de Sinaloa, específicamente en la preparatoria Emiliano Zapata donde estudiaba y jugaba baloncesto, se organizó un homenaje póstumo. También en la secundaria Mar de Cortés se instaló un altar con mensajes de despedida.

Además, se convocó una marcha para exigir justicia el domingo 22 de febrero a las 9:00 de la mañana, con recorrido desde La Lomita hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en el centro de la ciudad. Los organizadores invitan a asistir vestidos de blanco como símbolo de paz.

DATOS CURIOSOS DEL CASO

· Ricardo había rescatado gatos bebés la noche anterior al crimen

· Su sueño era ser veterinario o jugador de baloncesto

· Era integrante del equipo escolar Las Águilas

· La movilización ciudadana surgió principalmente en redes sociales

UN CASO QUE EXIGE RESPUESTAS

El asesinato de Ricardo Mizael se ha convertido en un símbolo del dolor que provoca la violencia cuando alcanza a personas inocentes. Mientras las autoridades reportan avances en la investigación, la sociedad mantiene la exigencia de justicia y el acompañamiento a la familia.

El caso también ha abierto un debate sobre seguridad, prevención y protección de adolescentes en contextos urbanos complejos, donde la violencia puede irrumpir en la vida cotidiana de forma inesperada.