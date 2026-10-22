FIFA confirma a EU como sede del Mundial de Clubes Femenino 2028; América ya tiene boleto

La FIFA confirmó que Estados Unidos organizará el primer Mundial de Clubes Femenino de la historia, previsto del 5 al 30 de enero de 2028. El anuncio dejó una noticia para la Liga MX Femenil: el América es el primer equipo mexicano con su clasificación asegurada para competir por el título mundial. La edición inaugural reunirá a 19 clubes de las seis confederaciones y se disputará cada cuatro años.

El organismo rector eligió territorio estadounidense por su experiencia en grandes eventos, infraestructura deportiva y el crecimiento del futbol femenil, después de albergar el Mundial de Clubes masculino de 2025 y la Copa del Mundo de 2026. ¿Por qué clasificó América Femenil? Las Águilas obtuvieron su boleto gracias al campeonato de la Copa de Campeones W de Concacaf 2025-2026, conquistado en mayo en Pachuca. En aquella final derrotaron 5-3 al Washington Spirit y se convirtieron en el primer conjunto mexicano en levantar el trofeo regional. Por ahora, América es el único representante de México confirmado. Equipos como Tigres, Rayadas o Pachuca todavía no tienen un lugar garantizado: para aspirar a la cita deberán cumplir con los criterios de clasificación a través de la Copa de Campeones W de Concacaf, cuyo desempeño continental determina los boletos. La Concacaf dispondrá de tres lugares en el cuadro total, aunque uno corresponde a la fase preliminar, que definirá a sus últimos invitados.

No existe un cupo exclusivo para México ni un límite de participantes del mismo país, por lo que la presencia de más clubes de la Liga MX Femenil dependerá de los resultados y del mecanismo regional. Además del América, la FIFA anunció como clasificados al Gotham FC estadounidense, Barcelona de España, Arsenal de Inglaterra, Corinthians de Brasil, Wuhan Jiangda de China y Naegohyang de Corea del Norte. Quedan 12 lugares pendientes de asignación antes de su estreno. El formato contempla una ronda previa con seis equipos, de la cual saldrán tres clasificados para completar una fase de grupos de 16 participantes. Las ciudades y estadios anfitriones todavía no han sido anunciados. Con su boleto en mano, América representará al futbol mexicano en una competencia sin precedentes.