¡Arranque redondo! Chivas vuelve al 9 de 9 y manda en el Clausura 2026

Chivas arrancó el Clausura 2026 con una imagen poco frecuente en los últimos torneos: paso perfecto tras tres jornadas. El 9 de 9 no solo lo coloca en la parte alta de la tabla, también confirma una línea de trabajo que ya se había asomado en el cierre del Apertura 2025. El Guadalajara compite con orden, tiene un plan reconocible y encuentra respuestas ofensivas cuando el partido lo exige.

El recorrido inicial ayuda a entender el momento. El torneo comenzó con triunfo ante Pachuca en el Estadio Akron, continuó con una victoria en Ciudad Juárez y se consolidó con un 2-1 frente a Querétaro. Ese resultado le permitió al Rebaño sumar su tercer triunfo consecutivo y asumir el liderato general de manera provisional en el arranque del campeonato.

El dato tiene peso porque no se trata de una racha habitual para el club. Es la primera vez que Chivas gana sus primeros tres partidos desde el Apertura 2023 y apenas la segunda ocasión en la década actual en la que alcanza ese registro. En ese recuento, solo dos entrenadores han logrado un inicio perfecto de tres jornadas con el Guadalajara: Veljko Paunovic en 2023 y ahora Gabriel Milito en este Clausura 2026. El antecedente funciona como referencia, no como garantía, pero deja claro que un buen arranque suele marcar la narrativa de un torneo corto.