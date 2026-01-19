¡Arranque redondo! Chivas vuelve al 9 de 9 y manda en el Clausura 2026
El equipo dirigido por Gabriel Milito muestra orden, variantes ofensivas y continuidad en su rendimiento, con Armando “Hormiga” González y Roberto Alvarado como protagonistas
Chivas arrancó el Clausura 2026 con una imagen poco frecuente en los últimos torneos: paso perfecto tras tres jornadas. El 9 de 9 no solo lo coloca en la parte alta de la tabla, también confirma una línea de trabajo que ya se había asomado en el cierre del Apertura 2025. El Guadalajara compite con orden, tiene un plan reconocible y encuentra respuestas ofensivas cuando el partido lo exige.
El recorrido inicial ayuda a entender el momento. El torneo comenzó con triunfo ante Pachuca en el Estadio Akron, continuó con una victoria en Ciudad Juárez y se consolidó con un 2-1 frente a Querétaro. Ese resultado le permitió al Rebaño sumar su tercer triunfo consecutivo y asumir el liderato general de manera provisional en el arranque del campeonato.
El dato tiene peso porque no se trata de una racha habitual para el club. Es la primera vez que Chivas gana sus primeros tres partidos desde el Apertura 2023 y apenas la segunda ocasión en la década actual en la que alcanza ese registro. En ese recuento, solo dos entrenadores han logrado un inicio perfecto de tres jornadas con el Guadalajara: Veljko Paunovic en 2023 y ahora Gabriel Milito en este Clausura 2026. El antecedente funciona como referencia, no como garantía, pero deja claro que un buen arranque suele marcar la narrativa de un torneo corto.
Ante Querétaro, el desarrollo del partido volvió a señalar a nombres que se repiten en estas primeras fechas. Armando ‘Hormiga’ González abrió el marcador y llegó a dos goles en el campeonato; Roberto Alvarado amplió la ventaja en el segundo tiempo. El descuento de Gallos apretó el cierre, pero Chivas sostuvo el resultado sin perder el orden.
Más allá de los marcadores, las tres victorias explican una forma de competir. El equipo no depende solo de chispazos: controla partidos por lapsos, defiende con un bloque que reduce riesgos y encuentra soluciones cuando el rival ajusta. Frente a Querétaro, el primer gol nació de una jugada por banda y un remate de cabeza; el segundo, de una asistencia de Richard Ledezma para la definición de Alvarado. Son señales de que el equipo genera ventajas por rutas claras y no únicamente a través de jugadas aisladas.
La comparación con el Apertura 2023 aparece de manera natural. En aquel torneo, Chivas también inició con triunfos ante León, San Luis y Necaxa, y mantuvo una sensación de estructura durante varias semanas. Hoy, el paralelismo sirve para dimensionar el momento actual: no es un caso aislado, sino un arranque que ya se repitió en esta década.
En ese contexto, el papel de Armando González resulta clave. En torneos cortos, resolver en el área suele marcar diferencias, y el delantero responde desde el inicio. Sus dos goles en tres jornadas lo colocan entre los atacantes que toman ventaja temprana en el Clausura 2026. La continuidad es el punto central: González llega como campeón goleador del Apertura 2025, torneo que cerró con 12 tantos, y trasladó ese ritmo al nuevo campeonato.
Para Milito, el aporte del ‘9’ va más allá del gol. González participa en las secuencias ofensivas, arrastra marcas y abre espacios que aprovechan Alvarado y los mediocampistas que llegan al área. Esa combinación explica por qué Chivas no solo gana, sino que lo hace con una idea clara desde el inicio del torneo.