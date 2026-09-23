Ascenso y descenso en México podría definirse en diciembre: iniciativa avanza en el Senado

El regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano podría tener definiciones antes de que termine 2026. El senador Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador de Movimiento Ciudadano, aseguró en entrevista con ESPN que el proceso legislativo de la iniciativa podría resolverse durante diciembre, después de la respuesta favorable que, afirmó, encontró entre integrantes de distintas bancadas. Ese respaldo comenzó a materializarse este miércoles, cuando la propuesta fue presentada ante el Pleno del Senado y legisladores de Morena, PAN, PT y PVEM solicitaron adherirse.

El proyecto fue turnado a las comisiones de Deporte y de Estudios Legislativos para comenzar su dictaminación. La iniciativa busca reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para establecer que, cuando una disciplina profesional cuente con dos o más divisiones, deberá existir un mecanismo permanente de ascenso y descenso. La movilidad y permanencia entre categorías tendría que definirse por el mérito y los resultados deportivos. Aunque la controversia nació alrededor de la Liga MX y Liga de Expansión, Castañeda precisó que la reforma tendría alcance nacional y abarcaría otros deportes que funcionen mediante categorías.

El planteamiento no pretende que el Congreso administre las ligas, sino incorporar el mérito deportivo dentro de las obligaciones legales de las asociaciones nacionales. El proceso también quedó marcado por la ausencia de Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, y Francisco Iturbide Cera, presidente ejecutivo de la Liga MX. Ambos fueron invitados al conversatorio organizado en el Senado para escuchar las distintas posturas sobre el ascenso y descenso, pero no participaron. La disputa se arrastra desde 2020, cuando el sistema fue suspendido bajo un esquema originalmente planteado como temporal. Para la temporada 2026-27, el reglamento de Liga MX estableció nuevamente que los clubes de Primera División no descenderán y los de Expansión MX no ascenderán.

A esta presión se sumó la Comisión Nacional Antimonopolio, que el 14 de septiembre abrió el expediente IO-001-2026 para investigar posibles prácticas monopólicas relativas en la afiliación, organización y acceso a competencias de futbol profesional federado en México. Por ahora, el horizonte de diciembre planteado por Castañeda representa una previsión legislativa y no una aprobación garantizada. La iniciativa deberá superar el análisis y votación correspondiente antes de convertirse en una modificación legal.