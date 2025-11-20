Atlante volvería a la Liga MX: jugaría en lugar de Mazatlán desde el Apertura 2026

El Atlante FC estaría de regreso en la Liga MX. Después de más de una década fuera del máximo circuito, el club azulgrana buscará la adquisición de la franquicia de Mazatlán FC, movimiento que le permitirá competir nuevamente en Primera División a partir del torneo Apertura 2026.

La operación, de acuerdo con reportes, rondaría los 65 millones de dólares y, aparentemente, será presentada de forma oficial tras la asamblea de dueños programada para principios de diciembre.

La compra de la franquicia se convierte en la vía definitiva para que el equipo regrese a la élite del futbol mexicano, luego de que el ascenso deportivo se mantuviera suspendido hasta la Temporada 2026-27.

Sin esa posibilidad, la directiva encabezada por Emilio Escalante decidió apostar por una estrategia administrativa para recuperar su lugar entre los grandes.

ATLANTE VOLVERÍA A LA LIGA MX, ¿QUÉ PASARÁ CON MAZATLÁN FC?

Mazatlán FC, institución creada en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia al puerto sinaloense, dejaría de competir en la Liga MX en 2026.