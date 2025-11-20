Atlante volvería a la Liga MX: jugaría en lugar de Mazatlán desde el Apertura 2026

/ 20 noviembre 2025
    Atlante volvería a la Liga MX: jugaría en lugar de Mazatlán desde el Apertura 2026
    La compra de la franquicia pondría fin a 12 años de ausencia azulgrana del máximo circuito. FOTO: ESPECIAL

Los Potros de Hierro buscará concretar la compra de la franquicia de Mazatlán FC y regresar al máximo circuito a partir del Apertura 2026

El Atlante FC estaría de regreso en la Liga MX. Después de más de una década fuera del máximo circuito, el club azulgrana buscará la adquisición de la franquicia de Mazatlán FC, movimiento que le permitirá competir nuevamente en Primera División a partir del torneo Apertura 2026.

La operación, de acuerdo con reportes, rondaría los 65 millones de dólares y, aparentemente, será presentada de forma oficial tras la asamblea de dueños programada para principios de diciembre.

La compra de la franquicia se convierte en la vía definitiva para que el equipo regrese a la élite del futbol mexicano, luego de que el ascenso deportivo se mantuviera suspendido hasta la Temporada 2026-27.

TE PUEDE INTERESAR: Repechaje UEFA al Mundial 2026: así quedaron los cruces rumbo a la Copa del Mundo

Sin esa posibilidad, la directiva encabezada por Emilio Escalante decidió apostar por una estrategia administrativa para recuperar su lugar entre los grandes.

ATLANTE VOLVERÍA A LA LIGA MX, ¿QUÉ PASARÁ CON MAZATLÁN FC?

Mazatlán FC, institución creada en 2020 tras la mudanza de Monarcas Morelia al puerto sinaloense, dejaría de competir en la Liga MX en 2026.

Con la transferencia de la franquicia, el club quedará fuera del circuito principal, a la espera de definición sobre su posible desaparición, reubicación o proyecto alterno dentro del futbol mexicano.

Su salida abre espacio de manera inmediata para el retorno del Atlante sin modificaciones en el calendario ni ampliación de plazas.

COMPARTIRÁN ESTADIO CON EL AMÉRICA

Atlante proyecta jugar como local en el Estadio Azteca, conocido ahora como Estadio Banorte, inmueble que para ese momento ya estará renovado rumbo al Mundial 2026.

El club iniciará la Temporada 2026-27 con cociente limpio y sin penalizaciones heredadas del extinto Mazatlán, condición favorable para estabilizarse desde lo deportivo y económico.

La decisión coincide con la restructuración del futbol mexicano posterior a la Copa del Mundo 2026, etapa crucial para modernizar la competencia y recuperar tradición histórica dentro del balompié nacional.

El debut oficial está programado para el Apertura 2026, primer torneo posterior al Mundial 2026 y al periodo de remodelación de estadios y calendario nacional.

Una vez ratificada la operación por la asamblea de dueños, la Liga MX realizará el registro oficial y el club iniciará la planeación deportiva para su retorno.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

