Repechaje UEFA al Mundial 2026: así quedaron los cruces rumbo a la Copa del Mundo

Fútbol Internacional
/ 20 noviembre 2025
    Repechaje UEFA al Mundial 2026: así quedaron los cruces rumbo a la Copa del Mundo
    Kosovo buscará hacer historia y clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, en un repechaje donde tendrá que superar a rivales con mayor experiencia internacional. FOTO: AFP

Italia, Suecia, Polonia y otras potencias europeas se jugarán la vida en marzo para asegurar un boleto a la Copa del Mundo 2026

La UEFA definió sus emparejamientos para el repechaje rumbo al Mundial 2026, etapa que repartirá cuatro boletos adicionales para la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

En este nuevo formato participan dieciséis selecciones: los 12 segundos lugares de la Eliminatoria Europea y cuatro líderes de grupo de la Nations League 2024-25 que no clasificaron directamente.

Las selecciones fueron divididas en cuatro caminos (A, B, C y D), donde se disputarán Semifinales y una Final a partido único.

Las Semifinales están calendarizadas para el 26 de marzo de 2026, mientras que las Finales se jugarán el 31 de marzo, también a eliminación directa. Los ganadores de cada ruta obtendrán su pasaporte a la Copa del Mundo.

Vía A: Italia vs Irlanda del Norte y Gales vs Bosnia y Herzegovina. Italia llega nuevamente con presión tras quedar fuera de Qatar 2022 y buscará evitar otro fracaso histórico.

Ruta B: Ucrania vs Suecia y el Polonia vs Albania. Este camino se perfila como uno de los más exigentes, con selecciones competitivas y con amplia experiencia mundialista.

Vía C: los duelos son Turquía vs Rumania y Eslovaquia vs Kosovo. Rumania y Turquía parten como favoritos, pero Kosovo buscará su primera clasificación mundialista.

Por último, la ruta D: son Dinamarca vs Macedonia del Norte y el República Checa vs Irlanda. Macedonia del Norte vuelve a escena tras sorprender en la ruta rumbo a Qatar 2022, donde eliminó a Italia en semifinales.

Los ganadores de los duelos de cada ruta, se miden en una Final para determinar a las cuatro selecciones que llegarán a la Copa del Mundo, uniéndose a los equipos que ya aseguraron su clasificación directa durante las Eliminatorias.

Entre los grandes nombres obligados a ganar destaca Italia, cuya ausencia en las dos últimas Copas del Mundo mantiene una presión enorme sobre el combinado azzurro.

Las definiciones del repechaje europeo serán uno de los puntos más intensos del calendario previo al arranque de la Copa del Mundo en junio de 2026.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

