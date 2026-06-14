Australia sorprende a Turquía y firma golpe de autoridad en el Mundial 2026
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Los Socceroos vencieron 2-0 a los turcos en Vancouver, apagó su regreso mundialista y se metió de lleno en la pelea del Grupo D
Australia no necesitó tener la pelota para adueñarse de la noche. En Vancouver, los Socceroos dieron uno de los primeros golpes fuertes del Mundial 2026 al vencer 2-0 a Turquía, una selección que llegaba con etiqueta de favorita y con el peso emocional de volver a una Copa del Mundo después de 24 años de ausencia.
El partido comenzó con Turquía instalada en campo rival, moviendo la pelota con paciencia y buscando que Arda Güler fuera el punto de partida para abrir grietas en una defensa australiana que nunca perdió el orden. Sin embargo, el dominio turco se fue convirtiendo en frustración: posesión, centros, disparos y aproximaciones, pero poca claridad ante un muro amarillo que entendió perfecto el libreto de Tony Popovic.
Australia esperó, resistió y golpeó. Nestory Irankunda, una de las caras jóvenes de los Socceroos, apareció para marcar el 1-0 antes del descanso y cambiar por completo el ánimo del encuentro. El tanto no solo premió la valentía australiana, también obligó a Turquía a jugar contra el reloj, contra la ansiedad y contra un rival que se sintió cada vez más cómodo defendiendo la ventaja.
En el complemento, Turquía adelantó líneas y aumentó la presión. El ingreso de Kenan Yildiz le dio más movilidad al ataque europeo, pero Patrick Beach se convirtió en una de las figuras del partido al responder en momentos clave y sostener el cero en su arco. De acuerdo con reportes del encuentro, Turquía terminó con 78% de posesión y 30 intentos, pero no logró romper el bloque australiano.
La sentencia llegó con Connor Metcalfe. El mediocampista apareció con un zurdazo para firmar el 2-0 definitivo y desatar la celebración de Australia, que transformó una noche de resistencia en una victoria de enorme valor competitivo. Para los Socceroos, el resultado representó apenas su quinta victoria en la historia de los Mundiales y su primer triunfo en un debut mundialista desde 2006.
El golpe también movió temprano el tablero del Grupo D. Australia se colocó como una amenaza real en un sector donde Estados Unidos ya había vencido 4-1 a Paraguay, mientras Turquía quedó obligada a reaccionar en su siguiente presentación para no complicar su regreso mundialista.
Más que una sorpresa, Australia entregó una crónica de carácter: defendió con disciplina, eligió bien sus momentos para atacar y convirtió la desesperación turca en combustible propio. En una Copa del Mundo que apenas toma ritmo, los Socceroos ya mandaron un mensaje claro desde Vancouver: no llegaron solo a competir, llegaron a incomodar.