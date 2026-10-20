Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación

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Fútbol Internacional
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    Messi y Cristiano pelean por el mejor Balón de Oro de la historia: CR7 lidera la votación
    Lionel Messi y Cristiano Ronaldo protagonizan una nueva disputa histórica, ahora por el reconocimiento al mejor Balón de Oro de todos los tiempos. FOTO: ESPECIAL

La encuesta por los 70 años del galardón reúne a diez leyendas y permitirá elegir la mejor edición individual hasta el 27 de octubre

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tendrá un nuevo capítulo fuera de las canchas.

Ambos futbolistas figuran entre los diez candidatos del Balón de Oro de Todos los Tiempos, una votación impulsada por France Football para conmemorar los 70 años del prestigioso reconocimiento individual.

El concurso, denominado B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time), busca elegir la mejor edición del Balón de Oro de la historia.

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No premia al futbolista más destacado de 2026 ni representa una nueva entrega del Súper Balón de Oro: los aficionados deben escoger un año específico entre los ganadores que recibieron el trofeo al menos dos veces.

Messi parte con el respaldo de sus ocho Balones de Oro, conquistados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Entre sus actuaciones más recordadas sobresale 2012, cuando marcó 91 goles en un año calendario, además del premio de 2023, posterior a su consagración mundialista con Argentina en Qatar.

Cristiano, ganador en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017, también tiene argumentos históricos. Su candidatura de 2008 aparece como la más votada en los primeros resultados difundidos, con 62 por ciento de las preferencias, frente al 13 de Messi de 2012 y 9 del argentino de 2023.

Los porcentajes corresponden a ediciones distintas, no al total acumulado de cada jugador.

La contienda incluye a Michel Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten, con tres galardones cada uno; además de Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge y Ronaldo Nazário, todos con dos.

Diego Maradona y Pelé no aparecen porque nunca ganaron el premio, restringido durante décadas a futbolistas europeos.

Para participar hay que registrarse en el sitio oficial y aportar un euro por voto; es posible sufragar varias veces. La elección cerrará el 27 de octubre y el resultado se dará a conocer el día 28.

Entre quienes participen se contempla un sorteo de dos entradas para la gala de 2027. Esta iniciativa reaviva el debate sobre quién marcó una época.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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