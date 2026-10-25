Mexicanos en Europa: Hormiga González y Johan Vásquez son titulares; Pato Salas y Fidalgo suman minutos

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    Mexicanos en Europa: Hormiga González y Johan Vásquez son titulares; Pato Salas y Fidalgo suman minutos
    Armando “Hormiga” González regresó al once inicial del Olympiacos y jugó 60 minutos en la goleada ante Kalamata, mientras que Johan Vásquez fue titular y capitán con Genoa. FOTOS: X

Olympiacos goleó en Grecia, Genoa respiró en Italia y hubo participación tricolor desde el banquillo en Portugal y España

Los mexicanos en Europa tuvieron actividad este domingo: Armando “Hormiga” González y Johan Vásquez fueron titulares y celebraron victorias, mientras Patricio “Pato” Salas y Álvaro Fidalgo ingresaron de cambio en Portugal y España.

En Grecia, la “Hormiga” recuperó un lugar en el once inicial del Olympiacos y jugó 60 minutos en la goleada 5-0 sobre el Kalamata, por la Jornada 8 de la Superliga.

Aunque el exdelantero de Chivas no anotó, mostró movilidad y participó en el ataque del conjunto de El Pireo.

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La figura fue Jota Silva, autor de tres goles a los minutos 37, 40 y 46. González intervino en la acción del tercero al dejar pasar un centro para la definición del portugués.

Marius Mouandilmadji, quien sustituyó al mexicano, y Leon Bailey completaron la goleada.

Su regreso a la titularidad llegó después de destacar ante el Sparta Praga en la Europa League. Ahora buscará afianzarse en los planes del entrenador Imanol Alguacil.

En Italia, Johan Vásquez disputó los 90 minutos y fue capitán en la victoria 1-0 del Genoa sobre el Venezia, en la Jornada 8 de la Serie A.

El defensa mexicano encabezó una zaga que mantuvo su portería en cero en un duelo importante para escapar de los últimos lugares.

El islandés Mikael Egill Ellertsson resolvió el encuentro con un potente zurdazo en el primer tiempo.

Para el Genoa significó su segundo triunfo de la temporada y un respiro en la lucha por la permanencia.

En Portugal, Patricio “Pato” Salas ingresó al minuto 60 y disputó la última media hora de la victoria 4-0 del Famalicão sobre el Rio Ave.

El exjugador del América intentó marcar con un disparo, sin encontrar el arco. Su equipo cortó dos derrotas consecutivas en liga.

Por último, Álvaro Fidalgo entró por Dani Ceballos y jugó 16 minutos en el empate 0-0 del Betis ante el Celta de Vigo, en la Jornada 10 de LaLiga.

Tras quedarse sin jugar en la Champions League, el mediocampista mexicano volvió a tener una oportunidad para ganar terreno.

Así, la jornada dejó triunfos para González, Vásquez y Salas, además de un punto para Fidalgo.

La pelea por continuidad y protagonismo sigue abierta para los representantes mexicanos en el futbol europeo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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