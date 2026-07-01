Bélgica remonta a Senegal con un penalti que desata polémica y avanza a Octavos de Final

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    Bélgica remonta a Senegal con un penalti que desata polémica y avanza a Octavos de Final
    La decisión del VAR sobre un contacto de Lamine Camara sobre Tielemans desató la polémica antes del gol que definió la eliminatoria. FOTO: AP

Bélgica remontó un 2-0 ante Senegal en los minutos finales y avanzó a los Octavos de Final del Mundial gracias a un penalti convertido por Youri Tielemans

Bélgica evitó una eliminación que parecía inminente y consiguió su boleto a los Octavos de Final del Mundial tras imponerse 3-2 a Senegal en un partido que cambió por completo en los minutos finales. El conjunto europeo remontó una desventaja de dos goles y selló el triunfo en el último instante del tiempo extra con un penalti que, pese a la revisión del VAR, dejó dudas por la decisión arbitral.

Durante gran parte del encuentro, Senegal fue el equipo que controló las acciones y generó las oportunidades más claras. Incluso desde los primeros minutos puso en aprietos a la defensa belga gracias a la presión constante sobre la salida rival.

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La primera gran opción llegó al minuto 13, cuando el portero Thibaut Courtois falló al intentar cortar un centro. El balón quedó a disposición de Ismaila Sarr, pero el delantero no logró conectar el remate y Bélgica escapó del primer tanto.

Los africanos mantuvieron la intensidad y encontraron recompensa al minuto 24. Sadio Mané envió un centro preciso para Sarr, cuyo remate de cabeza se estrelló en el poste. El rebote favoreció a Habib Diarra, quien apareció sin marca para empujar el balón y abrir el marcador.

Bélgica respondió con un disparo de Maxim De Cuyper que fue contenido por el guardameta Mory Diaw, aunque la selección africana siguió generando mayor peligro.

En la segunda mitad, Senegal amplió la ventaja con una jugada nacida desde su propio campo. Un pase largo encontró a Ismaila Sarr, quien controló el balón, ingresó al área y definió con potencia para colocar el 2-0, resultado que parecía encaminar a los Leones de Teranga hacia la siguiente ronda.

Sin embargo, el ingreso de Romelu Lukaku cambió el desarrollo del partido. El delantero, que entró al comenzar el complemento, encontró espacios en el tramo final y al minuto 85 descontó con un remate dentro del área tras un servicio desde la banda derecha.

La reacción belga continuó apenas tres minutos después. Leandro Trossard envió un centro que encontró a Youri Tielemans, quien aprovechó una salida equivocada de Diaw para marcar el empate 2-2 y llevar el encuentro al tiempo extra.

Cuando el duelo parecía destinado a definirse en penales, llegó la acción que marcó la eliminatoria. Lamine Camara barrió dentro del área sobre Tielemans mientras ambos disputaban un centro raso. El árbitro dejó seguir la jugada inicialmente, pero tras el llamado del VAR —en el que participó el mexicano Guillermo Larios— revisó la acción en el monitor y señaló la pena máxima.

La decisión provocó reclamos de Senegal, que consideró insuficiente el contacto para sancionar la falta. Aun así, Tielemans cobró con precisión el penalti en el último minuto del tiempo extra y consumó la remontada que clasificó a Bélgica a los Octavos de Final, mientras Senegal quedó eliminado después de haber estado a minutos de conseguir el pase.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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