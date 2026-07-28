¡Promesa cumplida! Marc Cucurella se tatúa a Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026

Marc Cucurella demostró que lo prometido es deuda. El lateral español se tatuó el rostro de Luis de la Fuente después de que España conquistara el Mundial 2026. El nuevo jugador del Real Madrid presentó este martes el diseño en sus redes sociales. “Promesa cumplida”, escribió junto a imágenes del proceso y del resultado final. La obra, colocada en su antebrazo izquierdo, muestra al seleccionador vestido de traje y sosteniendo la Copa del Mundo; detrás aparecen el emblema del torneo y el número 26 como una sombra.

¿Por qué Cucurella se tatuó a Luis de la Fuente? Durante una entrevista previa al Mundial, Cucurella aseguró que, si España levantaba el trofeo, llevaría para siempre la cara de su entrenador. “Me pondría pequeñito un tatuaje de Luis de la Fuente. La cara. Creo que es un buen recuerdo”, dijo en El Partidazo de COPE. La condición se cumplió el 19 de julio, cuando España derrotó 1-0 a Argentina en la Final disputada en Nueva Jersey. Ferran Torres marcó en la prórroga el gol que entregó a La Roja su segundo campeonato mundial, después del obtenido en Sudáfrica 2010. Tras la coronación, Luis de la Fuente recordó públicamente la apuesta y bromeó con el defensor. El técnico sostuvo que, cuando alguien hace una promesa, debe respetarla, y añadió entre risas que tampoco era “tan feo” como para que Cucurella escondiera su retrato.

¿Quién realizó el tatuaje de Cucurella? El encargado fue Joaquín Ganga, reconocido tatuador murciano que ha trabajado con figuras como LeBron James y Carlos Alcaraz. La pieza mide alrededor de cinco centímetros y quedó en un sitio visible, como había anticipado el futbolista después de la Final. Cucurella fue determinante en el campeonato de España: comenzó como titular los ocho partidos y ayudó al equipo a conservar siete porterías en cero. Nueve días después de levantar la Copa, el lateral volvió a ser protagonista fuera de la cancha, al inmortalizar en su piel al entrenador que condujo a La Roja a la cima del futbol mundial.