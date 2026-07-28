Edson Álvarez desata una puja en Europa: Ajax y Real Sociedad van por el mexicano

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    Edson Álvarez desata una puja en Europa: Ajax y Real Sociedad van por el mexicano
    Edson Álvarez podría dejar al West Ham tras finalizar su préstamo con Fenerbahçe y disputar la próxima campaña en Países Bajos o España. FOTO: ESPECIAL

West Ham pretende vender al capitán mexicano por 15 millones de euros, mientras desde España ya habrían presentado una propuesta formal

El futuro de Edson Álvarez vuelve a encender el mercado de fichajes. Ajax y Real Sociedad buscan al mediocampista mexicano para la temporada 2026-2027, tras concluir su préstamo con Fenerbahçe y regresar a un West Ham que descendió de la Premier League.

Según el periodista neerlandés Mike Verweij, Ajax explora formalmente el retorno del “Machín”, quien militó en Ámsterdam de 2019 a 2023.

Jordi Cruyff, director técnico del club, ya habría conversado con el entorno del jugador para conocer su disposición a vivir una segunda etapa en la Eredivisie.

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La operación está lejos de cerrarse. West Ham pretende una venta definitiva y habría fijado su precio en 15 millones de euros.

Ajax necesita concretar salidas para reunir el dinero, aunque un factor podría facilitar el acuerdo: los Hammers todavía adeudarían 14 millones al conjunto neerlandés por el traspaso de Álvarez en 2023.

¿Qué ofrece la Real Sociedad por Edson Álvarez?

La Real Sociedad tomó ventaja al presentar una propuesta de 7.5 millones de euros por el 50 por ciento de sus derechos económicos. El equipo de San Sebastián busca fortalecer su medio campo con recuperación, liderazgo y experiencia internacional, cualidades que hacen del capitán de México una opción atractiva para LaLiga.

Ajax también analiza una compra compartida o una cesión, pero West Ham no contempla otro préstamo. El interés español apura al Ajax para ficharlo.

Edson disputó 147 partidos, marcó 13 goles y dio seis asistencias en su primera etapa con Ajax. Además, conquistó dos títulos de Eredivisie y una Copa de Países Bajos antes de emigrar a Inglaterra por 38 millones de euros.

Tras una campaña condicionada por lesiones en Turquía, Álvarez necesita continuidad para recuperar su mejor versión. Su contrato con West Ham vence en 2028, pero el descenso a la Championship y el interés de dos clubes de primera división abren la puerta a su salida.

Ajax representa el regreso a un entorno conocido; Real Sociedad, la oportunidad de estrenarse en el futbol español.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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