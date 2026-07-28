Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”
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Un video difundido en redes sociales muestra a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar en medio de su confrontación política
Las diferencias políticas entre el exgobernador de Baja California y actual senador del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se intensificaron este lunes tras la divulgación de un video en el que el legislador lanza señalamientos de advertencia dirigidos a la mandataria estatal.
La grabación, difundida por el medio Pie de Nota y presentada por el periodista Luis Chaparro, surge en un contexto marcado por la publicación de diversos audios atribuidos a Marina del Pilar relacionados con presuntos contactos con intermediarios y autoridades estadounidenses. La gobernadora ha señalado públicamente a Bonilla como el responsable de la difusión de ese material.
VIDEO CAPTA AMENAZAS DIRIGIDAS A MARINA DEL PILAR
En la grabación, captada por una cámara de videovigilancia en un espacio que aparenta ser una sala de juntas, se observa a Jaime Bonilla conversando con dos personas cuya identidad no ha sido revelada.
Durante la conversación, el exmandatario expresa:
“Le voy a romper su madre a Marina. Todo el pinche tiempo que tenga yo de vida, la voy a estar chingando”.
Tras esa afirmación, uno de los presentes responde que el asunto “era bien difícil”, a lo que Bonilla replica:
“No, no es que sea difícil, de la chingada si no me das de comer”.
Hasta la noche del lunes, Pie de Nota no había precisado la fecha en que fue grabado el video.
BONILLA MENCIONA AUDITORÍAS Y EL CASO FISAMEX
Durante la conversación, el senador también hace referencia a auditorías practicadas a integrantes de su administración y al caso de la empresa Fisamex.
En el video se le escucha afirmar:
“A todos mis funcionarios les llamaron a auditorías. No hay nada con Fisamex, no hay pedo, si tanto pinche escándalo que hizo”.
Posteriormente concluye:
“Morena no construye nada”.
De acuerdo con Pie de Nota, la conversación gira en torno a un contrato millonario que habría sido cancelado durante la administración de Marina del Pilar por presuntas irregularidades. El medio informó que dará a conocer mayores detalles sobre ese tema el martes 28 de julio de 2026.
Fisamex fue una empresa relacionada con diversos proyectos de infraestructura durante el gobierno de Jaime Bonilla y posteriormente fue objeto de revisiones por parte de la administración estatal encabezada por Marina del Pilar, que señaló presuntas irregularidades en contratos públicos. En el video, Bonilla sostiene que las auditorías no encontraron anomalías y califica la polémica como “puro pinche chorizo”.
LA DIFUSIÓN COINCIDE CON NUEVAS REVELACIONES SOBRE MARINA DEL PILAR
La publicación del video ocurre el mismo día en que el columnista Héctor de Mauleón dio a conocer una nueva entrega sobre el caso relacionado con la gobernadora de Baja California.
En esa publicación se presentan conversaciones atribuidas a Marina del Pilar en las que menciona haber contratado como asesor a un presunto exagente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), identificado como Juan Sandoval, cuyos servicios, según la información publicada, tendrían un costo aproximado de 300 mil dólares.
La mandataria ha sostenido previamente que fue víctima de una trampa y ha atribuido la difusión de los audios a su antecesor Jaime Bonilla.
UNA RUPTURA POLÍTICA QUE COMENZÓ TRAS LA SUCESIÓN DE 2021
La confrontación entre ambos políticos se remonta al proceso de sucesión gubernamental en Baja California.
En 2019, Jaime Bonilla encabezó el triunfo de Morena en la entidad tras más de tres décadas de gobiernos panistas. Dos años después, Marina del Pilar Ávila, entonces presidenta municipal de Mexicali, obtuvo la candidatura de Morena para la gubernatura y ganó la elección.
Aunque inicialmente Bonilla respaldó esa candidatura, la transición evidenció diferencias entre ambos grupos políticos al interior del partido.
Las discrepancias incluyeron temas relacionados con proyectos impulsados durante el último tramo del gobierno de Bonilla, entre ellos la transferencia de organismos operadores del agua a los municipios y la construcción de una planta fotovoltaica.
DIFERENCIAS TAMBIÉN ALCANZARON LA DIRIGENCIA DE MORENA
Las diferencias políticas también se reflejaron en la dirigencia estatal de Morena.
En 2020, Jaime Bonilla impulsó a César Castro Ponce para presidir el partido en Baja California, mientras que la dirigencia nacional respaldó a Ismael Burgueño. El proceso derivó en impugnaciones y profundizó las divisiones internas.
Con el paso del tiempo, Bonilla dejó Morena para incorporarse al Partido del Trabajo, mientras Marina del Pilar permaneció en el partido guinda.
ACUSACIONES PÚBLICAS DESDE EL SENADO
El enfrentamiento volvió a escalar en agosto de 2022, cuando Jaime Bonilla, ya como senador, acusó desde la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a Marina del Pilar de mantener un supuesto acuerdo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sin presentar pruebas.
En aquella ocasión, la gobernadora rechazó los señalamientos, pidió no hacer uso político de la violencia y exhortó a la ciudadanía a atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.
La difusión del video añade un nuevo episodio a la confrontación pública entre ambos actores políticos, que en las últimas semanas ha coincidido con la publicación de diversas filtraciones relacionadas con la gobernadora y con señalamientos mutuos sobre su origen y contenido.