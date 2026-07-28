Video capta a Jaime Bonilla lanzando amenazas contra Marina del Pilar: “Le voy a romper su madre”

La grabación, difundida por el medio Pie de Nota y presentada por el periodista Luis Chaparro, surge en un contexto marcado por la publicación de diversos audios atribuidos a Marina del Pilar relacionados con presuntos contactos con intermediarios y autoridades estadounidenses. La gobernadora ha señalado públicamente a Bonilla como el responsable de la difusión de ese material.

Las diferencias políticas entre el exgobernador de Baja California y actual senador del Partido del Trabajo (PT), Jaime Bonilla Valdez, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se intensificaron este lunes tras la divulgación de un video en el que el legislador lanza señalamientos de advertencia dirigidos a la mandataria estatal.

VIDEO CAPTA AMENAZAS DIRIGIDAS A MARINA DEL PILAR

En la grabación, captada por una cámara de videovigilancia en un espacio que aparenta ser una sala de juntas, se observa a Jaime Bonilla conversando con dos personas cuya identidad no ha sido revelada.

Durante la conversación, el exmandatario expresa:

“Le voy a romper su madre a Marina. Todo el pinche tiempo que tenga yo de vida, la voy a estar chingando”.

Tras esa afirmación, uno de los presentes responde que el asunto “era bien difícil”, a lo que Bonilla replica:

“No, no es que sea difícil, de la chingada si no me das de comer”.

Hasta la noche del lunes, Pie de Nota no había precisado la fecha en que fue grabado el video.

BONILLA MENCIONA AUDITORÍAS Y EL CASO FISAMEX

Durante la conversación, el senador también hace referencia a auditorías practicadas a integrantes de su administración y al caso de la empresa Fisamex.

En el video se le escucha afirmar:

“A todos mis funcionarios les llamaron a auditorías. No hay nada con Fisamex, no hay pedo, si tanto pinche escándalo que hizo”.

Posteriormente concluye:

“Morena no construye nada”.

De acuerdo con Pie de Nota, la conversación gira en torno a un contrato millonario que habría sido cancelado durante la administración de Marina del Pilar por presuntas irregularidades. El medio informó que dará a conocer mayores detalles sobre ese tema el martes 28 de julio de 2026.

Fisamex fue una empresa relacionada con diversos proyectos de infraestructura durante el gobierno de Jaime Bonilla y posteriormente fue objeto de revisiones por parte de la administración estatal encabezada por Marina del Pilar, que señaló presuntas irregularidades en contratos públicos. En el video, Bonilla sostiene que las auditorías no encontraron anomalías y califica la polémica como “puro pinche chorizo”.