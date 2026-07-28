¿Cuándo cobras? Calendario de pagos de Pensión IMSS e ISSSTE para agosto 2026

Las fechas de depósito de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentran definidas en los calendarios oficiales correspondientes a 2026, por lo que miles de pensionadas y pensionados ya conocen cuándo recibirán el pago correspondiente al mes de agosto, pero otros no tanto. Los pagos aplican para personas que cuentan con pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos de trabajo, así como para quienes reciben asignaciones familiares o ayudas asistenciales. Ambas instituciones han señalado que los depósitos se realizarán conforme a los montos establecidos en cada resolución de pensión.

¿CUÁNDO PAGA EL IMSS LA PENSIÓN DE AGOSTO? De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, las personas pensionadas reciben su depósito el primer día de cada mes y agosto no será la excepción. El pago correspondiente al mes de agosto de 2026 se realizará el lunes 3 de agosto, debido a que esa fecha es considerada día hábil para operaciones bancarias. Igual que mayo, cuando el depósito tuvo ajustes derivados de días feriados, en agosto también habrá modificación en la fecha programada por el fin de semana (1 de agosto cae en sábado). El monto depositado depende de factores como las semanas cotizadas, salario registrado y el régimen bajo el cual se otorgó la pensión.

FECHAS EN QUE EL IMSS RETRASARÁ EL PAGO DE LA PENSIÓN EN 2026 El calendario del IMSS contempla algunos meses en los que el depósito se moverá debido a fines de semana o ajustes operativos. Entre las fechas previstas destacan: - 3 de agosto, ya que el primer día del mes cae en fin de semana y el depósito se reflejará el primer lunes hábil. - 2 de noviembre, fecha que aunque coincide con el Día de Muertos, no está considerada como feriado oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que así quedará el calendario de pagos para lo que resta del 2026: - Septiembre: martes 1;

- Octubre: jueves 1;

- Noviembre: lunes 2;

- Diciembre: martes 1.

¿CUÁNDO PAGA EL ISSSTE LA PENSIÓN DE AGOSTO? En el caso del ISSSTE, el esquema de pagos opera de manera distinta, ya que los depósitos se realizan el último día hábil del mes previo. Por ello, la pensión correspondiente a agosto será depositada el jueves 30 de julio de 2026. Con este adelanto, los jubilados podrán disponer de su pensión antes de concluir el mes de julio, medida que se aplica de forma habitual cuando las fechas coinciden con fines de semana o ajustes administrativos.

CALENDARIO DE PAGOS DEL ISSSTE PARA EL RESTO DEL 2026 El calendario oficial del ISSSTE contempla las siguientes fechas para los próximos depósitos: - Agosto: jueves 30 de julio - Septiembre: viernes 28 de agosto - Octubre: miércoles 30 de septiembre - Noviembre: jueves 29 de octubre, incluyendo la primera parte del aguinaldo. - Diciembre: viernes 27 de noviembre, con el pago de la pensión y la segunda parte del aguinaldo.

¿POR QUÉ LAS PENSIONES SE PAGAN ÚNICAMENTE EN DÍAS HÁBILES? Las instituciones financieras explican que los depósitos de pensiones se realizan únicamente en días hábiles debido al funcionamiento de los sistemas bancarios y de compensación electrónica. Las transferencias masivas requieren que el sistema financiero y el Banco Central se encuentren operando para procesar y liquidar los recursos hacia las cuentas bancarias de las personas beneficiarias. Cuando se trata de fines de semana o días inhábiles, los sistemas de liquidación suelen suspender operaciones, por lo que el dinero no puede ser transferido formalmente entre instituciones. Además del componente técnico, las autoridades financieras señalan que existe un factor operativo y de seguridad, ya que los procesos de verificación y soporte requieren supervisión de personal bancario y administrativo. En caso de presentarse errores técnicos o incidencias durante un depósito, las instituciones necesitan contar con equipos operativos disponibles para atender cualquier situación relacionada con los pagos.

¿QUÉ HACER SI NI CAE TU PENSIÓN? Aunque el depósito se refleja sin problemas, autoridades recomiendan revisar la cuenta bancaria el mismo día de pago; pero si el dinero no aparece, es importante reportarlo cuanto antes. Si eres pensionado del IMSS: - Llama al 800 623 23 23 y selecciona la opción 3 para atención a pensionados.

- Acude a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar más cercana a tu domicilio para verificar el estatus del pago y solicitar la aclaración correspondiente sobre él. Si eres pensionado del ISSSTE: - Llama al Buzón Virtual de Atención a Derechohabientes o comunícate al 55 4000 1000 para levantar un reporte telefónico.

- Acude al módulo de atención al derechohabiente para presentar el reporte y solicitar revisión del depósito. Autoridades recomiendan planear con anticipación las visitas al banco donde están acostumbrados a retirar el dinero, en el cajero o en ventanilla, ya que durante los días de los depósitos suelen registrarse una alta afluencia de personas realizando operaciones bancarias.

¿POR QUÉ EL IMSS Y EL ISSSTE PUEDEN SUSPENDER O QUITAR LA PENSIÓN? Además de las fechas de pago, existe inquietud sobre la posibilidad de perder este derecho. Tanto el IMSS como el ISSSTE pueden suspender, rechazar o incluso cancelar la pensión si detectan irregularidades en el proceso o en la información del beneficiario. Entre las causas más comunes destacan: * Simulación laboral: generar empleos inexistentes para acumular semanas cotizadas o antigüedad. * Manipulación del régimen: intentar cambiar de esquema pensionario mediante alteración de datos o compra de semanas. * Documentación falsa: presentar papeles apócrifos para aumentar el monto o acreditar periodos laborales inexistentes. * Errores en datos personales: inconsistencias en CURP, RFC o nombre que pueden detener los depósitos hasta su validación. * Reincorporación laboral indebida: volver a trabajar sin respetar los lineamientos establecidos o hacerlo en condiciones no permitidas. En ambos sistemas, si se detectan faltas graves, no solo se puede perder la pensión, sino que también se puede exigir la devolución de los recursos recibidos e incluso enfrentar consecuencias legales.

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