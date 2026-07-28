Si se cometió delito en la UNAM, debe intervenir la FGR: Claudia Sheinbaum

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    Si se cometió delito en la UNAM, debe intervenir la FGR: Claudia Sheinbaum
    Sheinbaum insistió en que deben indagar las posibles irregularidades en este proceso y determinar cuáles serán las acciones a seguir. CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que la propia institución debe dar certeza respecto a la decisión académica que se tome

Ante la controversia que significó la aplicación del examen en modalidad virtual para ingresar a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) puede apoyar en lo necesario; sin embargo, corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) intervenir en caso de que se haya cometido un delito.

“Apoyo siempre puede haber, pero en todo caso, si hay la comisión de un delito, en todo caso, (corresponde) a la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas dentro de su autonomía: Uno, ¿cómo va a resolver el problema del propio examen? Si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen”, expresó.

Durante la conferencia de este martes 28 de julio, la mandataria reiteró que la UNAM debe investigar las posibles irregularidades en este proceso y determinar cuáles serán las acciones a seguir para garantizar la educación a los jóvenes que se prepararon para rendir el examen de admisión para el ciclo 2026-2027/1.

“Y ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que quieran entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un tema que tienen que resolver. Y el otro tema, tienen que ver cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, si fue más bien que cada quien individualmente algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial”, dijo.

ATDT PODRÍA ASESORAR A LA UNAM

En Palacio Nacional, la Mandataria federal precisó que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Merino, también podría dar asesoría a la UNAM en caso de que sea requerido; sin embargo, corresponde a la UNAM determinar e investigar las irregularidades, además de interponer una denuncia si se encuentran delitos.

“Y si resulta eso, si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva: Una cosa es cómo van a resolver quién entra y quién no entra a la UNAM y eso lo tienen que decir ellos, todo tiene que ser autónomo, tienen que ser ellos y nosotros podemos apoyar en lo que nos pidan, pero es una decisión autónoma.

“Lo segundo es cómo se cometió el fraude. Si estuvo involucrada la empresa si no estuvo involucrada, si requieren presentar una denuncia o no requieren presentar una denuncia y qué van a hacer en torno a ello. Y eso lo tiene que decir, decidir la propia UNAM y el apoyo que requieran de la Secretaría de Educación Pública o de la Agencia, por supuesto, pero es un apoyo. Ellos son los que tienen que tomar la decisión”, insistió.

UNAM DEBE DAR CERTEZA A ESTUDIANTES PARA INICIAR CICLO ESCOLAR

La Jefa del Ejecutivo destacó que los jóvenes siempre se preparan para rendir el examen de admisión, por lo que la Máxima Casa de Estudios debe dar certeza para que inicie el ciclo escolar. El viernes pasado, la UNAM informó que las inscripciones se suspenden de forma provisional y el incremento de aciertos a carreras de alta demanda será investigado, pues aspirantes rechazados critican que los aceptados utilizaron Inteligencia Artificial (IA) para burlar y pasar el examen.

Este martes, El Universal reveló que la empresa que aplicó el examen, Territorium Life, ha recibido docenas de contratos por parte de diversas instituciones públicas, como el INE, el Instituto Electoral de la CDMX (IECM), el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y universidades estatales, por los que ha obtenido más de 218 millones de pesos.

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