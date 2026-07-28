Rocky... ¿Somos todos?

Tanto que no es raro que me reproche por ser más sensible hacia el sufrimiento canino que al de mis congéneres (sí, ya sé que es algo reprehensible y debo trabajar en ello).

Tanto que no veo llegar el día en que rompa con todo y me convierta definitivamente en “El Chivo” de “Amores Perros”.

Me resulta materialmente imposible salir a la calle y ver un perro sin preguntarme su situación: ¿Estará perdido? ¿Enfermo? ¿Tendrá sed? ¿Habrá tenido alguna vez un hogar? ¿Tendrá miedo o dolor?

Me deprime no poder ayudar a tantos como quisiera y sólo de imaginarme los que están naciendo hoy y sumándose a la población en situación de calle ya existente, sencillamente me apabulla.

He ayudado con alimento, gastos médicos y donativos: tiempo, dinero y esfuerzo invertido cada vez que he podido y sólo lo he hecho público cuando creo que puedo conseguir un hogar de adopción por medio de las redes sociales.

¿Y sabe qué? Esto no me hace ni remotamente especial o diferente a nadie. Hay muchísima gente comprometida que hace infinitamente más que yo, más preocupada, más amorosa, mejor organizada y más generosa con su tiempo y recursos.

Mi aportación es nada, es insignificante, pero quiero pensar que para algún perrito rescatado por aquí y por allá, lo significó todo.

Y no me haga hablar de mis propios perrhijos. Cualquier cosa que una persona solitaria le pueda contar sobre sus “soulmates” peludos es nada comparado con lo que uno tiene para decir. No tengo ni el tiempo ni el espacio para reflexionar sobre cómo mis canes me han representado toda la diferencia entre el estar hoy aquí y el más absoluto vacío existencial.

Pero, nuevamente, no es nada de lo que pueda presumir, si casi todas las personas que conozco aman a sus “perruños” y se conduelen ante la indigencia canina o el maltrato animal. Soy, por fortuna, parte de una norma y no la excepción.

Aun así, eventualmente nos enteramos de un nuevo caso de negligencia o maltrato y mucho me temo que por más que se endurezcan las leyes y los castigos, por más que la indignación cunda incendiando las redes y las calles, tales abominaciones seguirán ocurriendo. Por la sencilla razón de que son aberraciones imposibles de erradicar, al menos hasta el día de hoy.

Así como la inmensa mayoría de las personas siente una natural empatía hacia sus semejantes (aunque le dé por vociferar y despotricar en contra de ellos), lo cierto es que muy pocos individuos tendrían el estómago como para infligir dolor gratuito a otro, al menos en circunstancias normales.