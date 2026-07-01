¡México vs Inglaterra! Con doblete de Harry Kane, Los Tres Leones vencen a Congo y se medirán al Tri en Octavos de Final

Inglaterra será el siguiente obstáculo de la Selección Mexicana. Los dirigidos por Thomas Tuchel evitaron una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al venir de atrás para derrotar 2-1 a República Democrática del Congo en Atlanta, resultado que les otorgó el boleto a los Octavos de Final, donde enfrentarán al Tri el próximo 5 de julio en un duelo que promete paralizar a dos de las aficiones más numerosas del torneo. El conjunto africano salió sin complejos y silenció el estadio apenas al minuto siete.

Brian Cipenga aprovechó un descuido defensivo para adelantar a Congo y encender las alarmas en una Inglaterra que volvió a mostrar dificultades para imponer condiciones pese a llegar como una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

Durante toda la primera mitad, los ingleses dominaron la posesión, pero se toparon con un inspirado Lionnel Mpasi, quien sostuvo la ventaja con intervenciones clave ante los intentos de Jude Bellingham, Marcus Rashford y Harry Kane. La presión aumentó conforme avanzaban los minutos y el fantasma de una eliminación histórica comenzó a rondar a los Three Lions. Para el complemento, Tuchel adelantó líneas y apostó por un equipo mucho más ofensivo. Inglaterra encontró finalmente la recompensa cuando Harry Kane apareció dentro del área para igualar el marcador, devolviendo la tranquilidad a los europeos y cambiando por completo la inercia del encuentro. Con el empate, Congo comenzó a ceder terreno y el desgaste físico terminó por pasar factura. Inglaterra mantuvo el asedio hasta que Anthony Gordon generó la acción que terminó nuevamente en los pies de Kane, quien firmó el 2-1 definitivo para consumar la remontada y evitar un papelón mundialista. Ahora, el premio para los ingleses será enfrentarse a México, que horas antes dejó fuera a Ecuador con un sólido triunfo por 2-0.

El choque reunirá a dos selecciones con enorme tradición futbolística y marcará una de las series más atractivas de los Octavos de Final del Mundial 2026, con el Estadio Azteca como escenario de un capítulo que promete intensidad, historia y un ambiente inmejorable. Para el Tricolor será una oportunidad de medir el crecimiento mostrado durante el torneo frente a una de las plantillas más valiosas del mundo. Inglaterra llegará con el impulso de la clasificación, pero también con dudas tras sufrir más de lo esperado ante un Congo que estuvo muy cerca de protagonizar una de las mayores campanadas de la Copa del Mundo. El vencedor avanzará a los Cuartos de Final y mantendrá vivo el sueño de levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

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