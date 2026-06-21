Cabo Verde agranda su cuento mundialista: empata 2-2 con Uruguay y vuelve a hacer historia

Cabo Verde volvió a demostrar que su presencia en la Copa del Mundo 2026 no es una postal exótica ni una invitación al festejo ajeno. El debutante africano firmó otro capítulo histórico al empatar 2-2 ante Uruguay, una selección bicampeona del mundo que llegaba obligada a imponer jerarquía, pero terminó atrapada en la valentía, el orden y la fe de los Tiburones Azules. El golpe fue temprano y tuvo aroma de eternidad. Kevin Pina tomó la pelota en un tiro libre lejano, a más de 30 metros del arco, y sacó un disparo que se convirtió en el primer gol de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

No fue cualquier anotación: fue el grito de un país que disputa por primera vez la máxima competencia y que, después de haber resistido ante España en su debut, se atrevió a mirar de frente a otro gigante. Uruguay reaccionó con el peso de sus nombres. El equipo de Marcelo Bielsa empujó, aceleró por las bandas y encontró el empate con Maxi Araújo, quien aprovechó un rebote para poner el 1-1 antes del descanso. La Celeste pareció recuperar el control cuando Agustín Canobbio culminó la remontada y mandó a Uruguay al entretiempo con ventaja de 2-1, como si el susto caboverdiano fuera apenas una anécdota. Pero Cabo Verde no había viajado hasta el Mundial para rendirse ante la historia de otros. En el segundo tiempo, Hélio Varela castigó un error defensivo uruguayo y marcó el 2-2 que silenció cualquier intento de normalidad. A partir de ahí, el partido se transformó en una resistencia emocional. Uruguay buscó el triunfo con desesperación, tuvo aproximaciones, reclamó y hasta vio cómo se le escapaban opciones claras, pero enfrente encontró un equipo que defendió cada balón como si fuera una bandera. El empate deja a Cabo Verde con dos puntos en el Grupo H, los mismos que Uruguay, y con vida rumbo a la última jornada.

España marcha arriba con cuatro unidades, por lo que el cierre promete máxima tensión: los caboverdianos se jugarán una clasificación histórica ante Arabia Saudita, mientras la Celeste deberá medirse a España con la presión de no fallar. La sorpresa ya no parece casualidad. Cabo Verde, uno de los países más pequeños que ha disputado un Mundial, convirtió su debut en una declaración de identidad. Primero resistió a España, ahora le empató a Uruguay y confirmó que su participación no solo es histórica por estar ahí, sino por competir como si llevara décadas perteneciendo a este escenario.

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