Uruguay vs Cabo Verde: Madre de Vozinha cumple su sueño y ve desde los palcos a su hijo en el Mundial 2026

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    Uruguay vs Cabo Verde: Madre de Vozinha cumple su sueño y ve desde los palcos a su hijo en el Mundial 2026
    Ana Cándida Évora, madre de Vozinha, estuvo en Miami para ver al portero de Cabo Verde enfrentar a Uruguay en el Mundial 2026. FOTO: X

Ana Cándida Évora, mamá del icónico guardameta, recibió su visa y está desde el lugar de honor para observar a su retoño ante la Garra Charrúa

La historia de Vozinha volvió a robarse los reflectores del Mundial 2026, pero esta vez no comenzó bajo los tres postes, sino en los palcos del Miami Stadium, donde Ana Cándida Évora, madre del portero de Cabo Verde, viendo en vivo a su hijo durante el partido ante Uruguay.

Después de convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo por su actuación frente a España, el guardameta caboverdiano recibió el respaldo que más esperaba.

Su madre, quien no pudo acompañarlo en el debut por problemas para ingresar a Estados Unidos, llegó a Miami tras recibir la visa que le permitió reunirse con su familia y estar presente en uno de los juegos más importantes del país africano.

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La presencia de Ana Cándida convirtió el duelo del Grupo H en una escena cargada de emoción.

Cabo Verde, debutante absoluto en Mundiales, llegó a este compromiso tras sorprender al planeta futbolero con un empate 0-0 ante España, resultado que tuvo como protagonista a Vozinha, de 40 años, quien sostuvo a su selección con atajadas clave ante uno de los candidatos al título.

El impacto fue inmediato. Vozinha pasó de ser una figura conocida en su país a convertirse en un fenómeno global, impulsado por su historia de esfuerzo, su edad y el drama familiar que lo acompañó en los días previos.

La posibilidad de que su madre viajara se transformó en una causa seguida por aficionados de Cabo Verde y por la diáspora africana.

Ante Uruguay, el escenario tuvo un peso doble: Cabo Verde no solo busca otro resultado histórico, también vive una jornada íntima, con Ana Cándida Évora observando desde los palcos cada movimiento de su hijo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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