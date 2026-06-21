Uruguay vs Cabo Verde: Madre de Vozinha cumple su sueño y ve desde los palcos a su hijo en el Mundial 2026

La historia de Vozinha volvió a robarse los reflectores del Mundial 2026, pero esta vez no comenzó bajo los tres postes, sino en los palcos del Miami Stadium, donde Ana Cándida Évora, madre del portero de Cabo Verde, viendo en vivo a su hijo durante el partido ante Uruguay.

Después de convertirse en una de las grandes figuras de la Copa del Mundo por su actuación frente a España, el guardameta caboverdiano recibió el respaldo que más esperaba.

Su madre, quien no pudo acompañarlo en el debut por problemas para ingresar a Estados Unidos, llegó a Miami tras recibir la visa que le permitió reunirse con su familia y estar presente en uno de los juegos más importantes del país africano.