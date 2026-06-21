Yael Falcón Pérez, el árbitro que dirigirá el decisivo México vs Chequia en el Mundial 2026

Yael Falcón Pérez será el árbitro encargado de impartir justicia en el México vs Chequia, duelo con el que la Selección Mexicana cerrará la Fase de Grupos del Mundial 2026 y en el que buscará mantener el paso perfecto ante su gente.

La FIFA designó al silbante argentino para el partido del miércoles 24 de junio, programado a las 7 de la noche en el Estadio CDMX, escenario donde el Tricolor volverá a presentarse después de haber iniciado la Copa del Mundo con triunfo ante Sudáfrica.

El nombramiento no pasa desapercibido. Falcón Pérez dirigirá su segundo encuentro en esta edición mundialista, luego de estar al frente del Suecia vs Túnez, partido del Grupo F disputado en Monterrey, donde tuvo una actuación discreta y mostró apenas una tarjeta amarilla.