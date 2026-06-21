Yael Falcón Pérez, el árbitro que dirigirá el decisivo México vs Chequia en el Mundial 2026

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    Yael Falcón Pérez, el árbitro que dirigirá el decisivo México vs Chequia en el Mundial 2026
    Yael Falcón Pérez será el árbitro central del México vs Chequia en el Mundial 2026, partido clave para definir el liderato del Grupo A. FOTO: AP

El argentino fue designado por FIFA para dirigir el tercer duelo de la Selección Mexicana, clave para el cierre del Grupo A en el Estadio CDMX

Yael Falcón Pérez será el árbitro encargado de impartir justicia en el México vs Chequia, duelo con el que la Selección Mexicana cerrará la Fase de Grupos del Mundial 2026 y en el que buscará mantener el paso perfecto ante su gente.

La FIFA designó al silbante argentino para el partido del miércoles 24 de junio, programado a las 7 de la noche en el Estadio CDMX, escenario donde el Tricolor volverá a presentarse después de haber iniciado la Copa del Mundo con triunfo ante Sudáfrica.

El nombramiento no pasa desapercibido. Falcón Pérez dirigirá su segundo encuentro en esta edición mundialista, luego de estar al frente del Suecia vs Túnez, partido del Grupo F disputado en Monterrey, donde tuvo una actuación discreta y mostró apenas una tarjeta amarilla.

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Para el compromiso entre México y Chequia, el central estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, mientras que el chileno Cristian Garay será el cuarto árbitro. José Retamal, también de Chile, aparecerá como asistente de reserva.

El partido tendrá peso directo en la definición del Grupo A. México llega con seis puntos después de vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, por lo que ya tiene asegurado su boleto a dieciseisavos, pero buscará cerrar como líder y enviar otro mensaje de fortaleza.

Chequia, en cambio, se jugará buena parte de sus opciones de avanzar. El combinado europeo suma una unidad y necesita un resultado positivo, además de estar pendiente de lo que ocurra de manera simultánea entre Sudáfrica y Corea del Sur.

Falcón Pérez, nacido en Buenos Aires, cuenta con gafete FIFA desde 2022 y ha dirigido en torneos como Copa Libertadores, Sudamericana, Copa América, Mundial Sub 20 y Mundial de Clubes. Ahora tendrá una prueba de alta exposición ante un Estadio CDMX que empujará al Tricolor en busca de una fase perfecta.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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