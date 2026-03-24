CDMX: América, Cruz Azul y Atlante compartirán el Estadio Banorte en 2026

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Fútbol
/ 24 marzo 2026
    CDMX: América, Cruz Azul y Atlante compartirán el Estadio Banorte en 2026
    Atlante jugará en Liga MX tras adquirir el certificado de Mazatlán. FOTO: ATLANTE FC

El Estadio Banorte albergará a América, Cruz Azul y Atlante a partir del Apertura 2026, en un proyecto ligado al crecimiento del futbol mexicano rumbo al Mundial

El Estadio Banorte se prepara para una nueva etapa en su historia. A partir del torneo Apertura 2026, el inmueble ubicado en Santa Úrsula tendrá como sede a tres equipos de la Liga MX: Club América, Cruz Azul y Atlante, según confirmó Mikel Arriola, Alto Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.

El directivo explicó que esta decisión forma parte de un proyecto más amplio vinculado al crecimiento del futbol mexicano y al contexto del Mundial de 2026. “Van a jugar ahí Atlante, Cruz Azul y América. FIFA en su ciclo proyecta este Mundial en 80 por ciento más que Rusia y 70 por ciento más que Qatar. Lo importante es que esos recursos son reinvertidos en desarrollo”, señaló.

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El regreso de América al llamado Coloso de Santa Úrsula será uno de los primeros movimientos visibles. El equipo azulcrema tiene programado volver a su casa el próximo 11 de abril a las 21:00 horas, cuando enfrente a Cruz Azul en un partido que marcará la reapertura competitiva del estadio tras las remodelaciones recientes.

Estas adecuaciones ya podrán observarse previamente en el encuentro amistoso entre las selecciones de Selección Mexicana y Selección de Portugal, el cual servirá como prueba del inmueble renovado.

Por su parte, Cruz Azul continúa jugando como local en el Estadio Cuauhtémoc, aunque mantiene un vínculo contractual con el histórico recinto capitalino, por lo que su retorno está previsto para el siguiente torneo. La coexistencia de los tres clubes obligará a una logística compartida en calendario y operaciones.

El caso de Atlante también marca un punto relevante, ya que el club volverá a la Primera División luego de adquirir el certificado de Mazatlán, lo que le permitirá reincorporarse a la Liga MX. Con ello, el Estadio Banorte no solo recupera protagonismo, sino que se convierte en una de las sedes con mayor actividad en el futbol mexicano rumbo al 2026.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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