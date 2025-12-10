Atlante regresa a Liga MX en 2026: FMF avala el histórico retorno

El movimiento pone fin a un largo periodo de rumores y confirma que TV Azteca transfirió la propiedad del club a Emilio Escalante, dueño del Atlante. Con ello, inicia el trámite para la sustitución de derechos de afiliación.

El regreso de los Potros de Hierro del Atlante a la Primera División es ya una realidad. Tras 12 años fuera de la Liga MX, Mikel Arriola, comisionado de la FMF , anunció que la asamblea de dueños avaló el proceso mediante el cual el Mazatlán FC será vendido y sustituido por la histórica franquicia azulgrana a partir del verano de 2026.

El equipo jugaría como local en el Estadio Azteca desde julio de 2026, marcando el retorno de uno de los clubes más emblemáticos del futbol mexicano al escenario principal.

PRIMER “ASCENSO” EN MÁS DE CINCO AÑOS

Este regreso representa el primer “ascenso” registrado en más de un lustro, aunque se concreta mediante la compra de una franquicia, ya que el ascenso–descenso sigue suspendido desde 2020.

La FMF reiteró que la única manera de reactivar el mecanismo tradicional es contar con cuatro clubes certificados, condición que todavía no se cumple en la Liga de Expansión.

Entre los acuerdos también se destacó la ausencia de Ricardo Salinas Pliego en la reunión, pese a ser propietario tanto de Mazatlán FC como del Club Puebla.

LIGUILLA 2026 PERMITIRÁ HASTA NUEVE EXTRANJEROS

La asamblea aprobó que los clubes podrán alinear hasta nueve jugadores no formados en México durante la Liguilla del Clausura 2026.

La medida responde a que, desde el 30 de abril, el técnico Javier Aguirre concentrará a los convocados para la Copa del Mundo 2026, por lo que los equipos deberán competir sin sus seleccionados nacionales.

Esto también aplicará para clubes que avancen a semifinales o final de la Concachampions, que disputarían dichos encuentros sin jugadores llamados por la Selección Mexicana.

CAMBIOS AL CALENDARIO Y FIN DEL REPECHAJE

El Clausura 2026 iniciará el 9 de enero y concluirá el 24 de mayo, con la eliminación definitiva del formato de Repechaje (Play-In) para ese semestre.

La Liga MX busca así liberar tiempo y evitar sobrecargas a los futbolistas convocados al Mundial, además de mejorar la calendarización competitiva del torneo.

PROCESOS DE VENTA EN EL FUTBOL MEXICANO

En la parte administrativa, Mikel Arriola confirmó que el Atlas inició un proceso de venta y que existe un banco interesado en adquirir al club rojinegro.

En contraste, no hubo ofertas por el Club León, aunque la FMF subrayó que continúa el objetivo de eliminar la multipropiedad dentro de la Liga MX.

Con estos movimientos, el ecosistema del futbol mexicano podría experimentar transformaciones relevantes de cara al 2026.

DATOS CURIOSOS

• Atlante suma más de 100 años de historia en el futbol mexicano.

• Su último torneo en Primera División fue el Clausura 2014.

• El Estadio Azteca volverá a recibir al club después de décadas.