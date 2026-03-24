¿Martín Anselmi a Rayados? El Monterrey busca al ex técnico prófugo de Cruz Azul

A pesar del respaldo interno, el rendimiento del equipo no mejoró , y la eliminación ante Cruz Azul en la Concachampions volvió a encender las alarmas. Todo apunta a una postura clara de la directiva: Sánchez solo continuaría si logra el título , un escenario que hoy luce complicado.

El presente de Rayados de Monterrey está muy lejos de lo esperado . A pesar de contar con una de las plantillas más poderosas de la Liga MX , los resultados no han acompañado, y la salida de Domènec Torrent marcó el inicio de una etapa de incertidumbre . En su lugar quedó Nicolás Sánchez como técnico interino , pero la apuesta no ha dado frutos.

En ese contexto, toma fuerza el nombre de Martín Anselmi, ex técnico de Cruz Azul y recientemente desvinculado de Botafogo. Su conocimiento del futbol mexicano, manejo de grupo y estilo de juego lo colocan como un perfil ideal. Aunque no es la primera vez que Monterrey lo busca, ahora las condiciones parecen alinearse para su posible llegada.

Así, el posible arribo de Martín Anselmi a Rayados podría sacudir a toda la Liga MX. Su buena imagen en el futbol mexicano y su apuesta por el talento local lo convierten en un candidato fuerte para liderar un proyecto que exige resultados inmediatos. La decisión final está cerca y podría cambiar el rumbo del torneo.

DE FRACASO EN FRACASO

Tras su polémica salida de Cruz Azul, Martín Anselmi no ha logrado consolidarse en sus siguientes proyectos, acumulando fracasos tanto en Europa como en Brasil.

En enero de 2025, el técnico argentino abandonó de forma polémica a Cruz Azul para aceptar la oferta del FC Porto. Su salida generó controversia por las formas, al grado de que el club mexicano demandó al conjunto portugués por el pago de la cláusula de rescisión. Meses después, ambas partes llegaron a un acuerdo y Porto terminó pagando 3.5 millones de dólares, aunque la imagen de Anselmi quedó dañada en La Noria.

Su aventura en Europa fue breve. Solo duró seis meses en Porto, donde no logró cumplir con las expectativas. El golpe definitivo llegó en el Mundial de Clubes de la FIFA, donde quedó eliminado en fase de grupos sin ganar un solo partido, finalizando con apenas dos puntos. Este desempeño marcó su salida en el verano de 2025.

En términos generales, Anselmi dirigió 21 partidos con Porto, registrando 10 triunfos, seis empates y cinco derrotas, números que no fueron suficientes para sostener su proyecto. Su pobre papel internacional terminó por sentenciar su ciclo con los llamados Dragones.