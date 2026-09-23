César Montes, baja del Tri por lesión; Dagoberto Espinoza, del América, lo releva

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    César Montes, baja del Tri por lesión; Dagoberto Espinoza, del América, lo releva
    Dagoberto Espinoza se sumará a la Selección Mexicana tras la baja de César Montes, quien volverá a Rusia para recuperarse. FOTO: MEXSPORT

Rafael Márquez ajusta su primera convocatoria rumbo a cuatro amistosos; el lateral azulcrema se incorporará después del duelo ante Colombia

César Montes quedó fuera de la Selección Mexicana por lesión y Dagoberto Espinoza, del América, ocupará su lugar en la primera convocatoria de Rafael Márquez

La baja se conoció este miércoles, antes del arranque de la gira del Tri por Estados Unidos.

El defensa del Lokomotiv de Moscú presenta un desgarro en el glúteo derecho, una molestia que arrastraba desde Rusia. Tras ser evaluado en el Centro de Alto Rendimiento, se determinó que no podía continuar con el grupo. El “Cachorro” regresará a su club para seguir su recuperación.

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Espinoza tendrá que esperar para incorporarse. Disputará con las Águilas el partido contra Necaxa de la Jornada 10 del Apertura 2026 y después viajará a Nueva Jersey, donde se integrará a los trabajos del equipo nacional.

Por ello, el lateral americanista no estará disponible ante Colombia, rival del debut de Márquez este sábado 26 de septiembre en Baltimore.

Su llegada está prevista para la preparación del duelo contra Perú; la gira también incluye encuentros frente a Estados Unidos y Chile.

A sus 22 años, Dagoberto recibe una oportunidad después de superar una rotura de ligamento cruzado que interrumpió su crecimiento en Coapa.

Durante el Apertura 2026 recuperó protagonismo con América bajo las órdenes de Guillermo Almada. Será su primer llamado a la selección mayor, una opción para mostrarse al inicio del camino hacia la Copa del Mundo de 2030.

El seguimiento del nuevo cuerpo técnico ya existía. El 15 de septiembre, Márquez y Andrés Guardado visitaron las instalaciones del América para observar una práctica, con Espinoza entre los futbolistas que estaban bajo evaluación.

La ausencia de Montes se suma a la de Alan Cervantes, quien tampoco pudo mantenerse en la convocatoria por molestias musculares. Ese movimiento adelantó la incorporación de Isaías Violante, otro elemento azulcrema contemplado por el seleccionador.

Las molestias físicas también alcanzaron a Santiago Giménez, quien entrenó por separado por una sobrecarga muscular, aunque permanecerá concentrado.

Así, Márquez prepara su estreno con ajustes en la plantilla y una oportunidad para que Espinoza busque un sitio en el nuevo proceso.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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