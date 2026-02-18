Champions League: Brujas empata 3-3 con Atlético, Newcastle golea 6-1 y Bodø/Glimt sorprende al Inter

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 18 febrero 2026
    Champions League: Brujas empata 3-3 con Atlético, Newcastle golea 6-1 y Bodø/Glimt sorprende al Inter
    El Club Brujas igualó 3-3 de último minuto ante el Atlético de Madrid en un duelo de alta intensidad por la Champions League, mientras Obed Vargas permaneció en el banquillo. FOTO: AP

La fase de Playoffs rumbo a Octavos dejó una jornada electrizante con lluvia de goles, un mexicano en la convocatoria europea y una inesperada caída del subcampeón italiano

La fase de Playoffs de la Champions League dejó este miércoles una intensa jornada con tres resultados que acapararon la atención.

El 3-3 entre Club Brujas y Atlético de Madrid, la histórica goleada del Newcastle United 6-1 al Qarabağ FK, y el sorprendente triunfo por 3-1 del FK Bodø/Glimt ante el Inter de Milan.

Brujas y Atlético de Madrid empatan 3-3

En un duelo vibrante de Ida del Playoff, Club Brujas y Atlético de Madrid firmaron un empate 3-3 que mantiene la eliminatoria abierta de cara a la Vuelta.

TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026

El partido, disputado en el estadio Jan Breydel, estuvo lleno de momentos de alta intensidad.

El mexicano Obed Vargas, mediocampista de Brujas, apareció en la convocatoria de Diego Simeone y estuvo en el banquillo durante el encuentro, aportando profundidad al plantel pero sin ingresar al campo.

Newcastle arrasa con Qarabağ 6-1

En otro de los encuentros del día, Newcastle United se impuso con una goleada contundente por 6-1 ante Qarabağ FK en territorio azerí, casi sentenciando la eliminatoria desde la Ida.

El volante inglés Anthony Gordon fue la figura del partido al anotar cuatro goles en la primera mitad, mientras que Malick Thiaw y Jacob Murphy también se sumaron al marcador para sellar un resultado histórico en esta fase de la Champions League.

Bodø/Glimt sorprende al Inter de Milan

La mayor sorpresa de la jornada la protagonizó Bodø/Glimt, que en casa logró un inesperado triunfo por 3-1 ante el poderoso Inter de Milan.

Los noruegos dominaron en su estadio Aspmyra y supieron aprovechar sus oportunidades para tomar ventaja en la eliminatoria de Ida.

Este resultado coloca al conjunto escandinavo en una posición favorable antes de la vuelta en Italia.

Estos resultados marcan el inicio de una fase de Playoffs de la Champions League llena de alternativas, en la que clubes menos tradicionales y figuras emergentes buscan dar el salto a los Octavos de Final.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


UEFA Champions League
Futbol internacional
resultados

Organizaciones


Atlético de Madrid
UEFA
Inter Milan

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026