Champions League: Brujas empata 3-3 con Atlético, Newcastle golea 6-1 y Bodø/Glimt sorprende al Inter
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
La fase de Playoffs rumbo a Octavos dejó una jornada electrizante con lluvia de goles, un mexicano en la convocatoria europea y una inesperada caída del subcampeón italiano
La fase de Playoffs de la Champions League dejó este miércoles una intensa jornada con tres resultados que acapararon la atención.
El 3-3 entre Club Brujas y Atlético de Madrid, la histórica goleada del Newcastle United 6-1 al Qarabağ FK, y el sorprendente triunfo por 3-1 del FK Bodø/Glimt ante el Inter de Milan.
Brujas y Atlético de Madrid empatan 3-3
En un duelo vibrante de Ida del Playoff, Club Brujas y Atlético de Madrid firmaron un empate 3-3 que mantiene la eliminatoria abierta de cara a la Vuelta.
TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026
El partido, disputado en el estadio Jan Breydel, estuvo lleno de momentos de alta intensidad.
El mexicano Obed Vargas, mediocampista de Brujas, apareció en la convocatoria de Diego Simeone y estuvo en el banquillo durante el encuentro, aportando profundidad al plantel pero sin ingresar al campo.
Newcastle arrasa con Qarabağ 6-1
En otro de los encuentros del día, Newcastle United se impuso con una goleada contundente por 6-1 ante Qarabağ FK en territorio azerí, casi sentenciando la eliminatoria desde la Ida.
El volante inglés Anthony Gordon fue la figura del partido al anotar cuatro goles en la primera mitad, mientras que Malick Thiaw y Jacob Murphy también se sumaron al marcador para sellar un resultado histórico en esta fase de la Champions League.
Bodø/Glimt sorprende al Inter de Milan
La mayor sorpresa de la jornada la protagonizó Bodø/Glimt, que en casa logró un inesperado triunfo por 3-1 ante el poderoso Inter de Milan.
Los noruegos dominaron en su estadio Aspmyra y supieron aprovechar sus oportunidades para tomar ventaja en la eliminatoria de Ida.
Este resultado coloca al conjunto escandinavo en una posición favorable antes de la vuelta en Italia.
Estos resultados marcan el inicio de una fase de Playoffs de la Champions League llena de alternativas, en la que clubes menos tradicionales y figuras emergentes buscan dar el salto a los Octavos de Final.