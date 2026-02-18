Champions League: Brujas empata 3-3 con Atlético, Newcastle golea 6-1 y Bodø/Glimt sorprende al Inter

La fase de Playoffs de la Champions League dejó este miércoles una intensa jornada con tres resultados que acapararon la atención.

El 3-3 entre Club Brujas y Atlético de Madrid, la histórica goleada del Newcastle United 6-1 al Qarabağ FK, y el sorprendente triunfo por 3-1 del FK Bodø/Glimt ante el Inter de Milan.

Brujas y Atlético de Madrid empatan 3-3

En un duelo vibrante de Ida del Playoff, Club Brujas y Atlético de Madrid firmaron un empate 3-3 que mantiene la eliminatoria abierta de cara a la Vuelta.

TE PUEDE INTERESAR: NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026

El partido, disputado en el estadio Jan Breydel, estuvo lleno de momentos de alta intensidad.

El mexicano Obed Vargas, mediocampista de Brujas, apareció en la convocatoria de Diego Simeone y estuvo en el banquillo durante el encuentro, aportando profundidad al plantel pero sin ingresar al campo.