$!Chivas, protagonista del Tri rumbo al Mundial 2026: lo que dijeron las leyendas en Monterrey

La Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 ha vuelto a mirar con fuerza hacia Chivas, que hoy aporta una base significativa al proyecto de Javier “Vasco” Aguirre. La presencia de ocho jugadores del Guadalajara en la más reciente convocatoria reabre una pregunta recurrente en el futbol nacional: ¿cuando Chivas está bien, a México le va mejor? Desde la concentración del Juego de Leyendas en Monterrey, varias voces con pasado rojiblanco y selección coincidieron en que el momento actual del club tapatío explica su peso dentro del Tri. Hiram Mier, ex defensor de Chivas, fue directo al analizar el fenómeno. TE PUEDE INTERESAR: Juego de Leyendas Corona 2026: Monterrey calienta motores rumbo al Mundial con Cafú, Pepe, Layún y Guardado “Yo creo que tenía tiempo que no había tantos jugadores de Chivas en la selección. Normalmente iban dos o tres jugadores. Creo que ahorita suman una gran cantidad y significa que el equipo está bien”, señaló.

Para Mier, la convocatoria no es casualidad, sino consecuencia del rendimiento colectivo y de la oportunidad que han recibido jóvenes canteranos. “Haciendo bien las cosas en el club van a llamar la atención del cuerpo técnico. Que les den la oportunidad de mostrarse es bueno para todos, porque genera competencia y eleva el nivel”, agregó. En la misma línea, Paco Palencia explicó que Aguirre apostó por una lógica futbolística clara: respaldar al equipo que mejor inició el torneo y trasladar esa inercia a la selección.

“Me parece que la base de Guadalajara es muy acertada porque es el equipo que mejor empezó el torneo. Javier ha hecho una decisión lógica llevando como base al equipo que mejor ha iniciado”, afirmó. Palencia destacó nombres puntuales como Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo y Roberto Alvarado, pero puso especial atención en el ataque, donde Chivas vuelve a levantar la mano. “Raúl Jiménez es un capitán indiscutible por todo lo que ha superado, pero también podemos volver a ilusionarnos con Armando ‘Hormiga’ González, que fue campeón de goleo”, apuntó.

El joven delantero rojiblanco representa, para muchos, una alternativa ante la ausencia o lesión de futbolistas que militan en Europa, algo que también mencionó Miguel Layún al hablar del panorama general del Tri. “Ojalá que la vida nos sonría y que lleguen todos sanos. Si todos están bien a nivel físico, creo que vamos a tener una selección bastante competitiva”, comentó el ex lateral. El peso histórico de Chivas en selección no es nuevo. El propio Palencia recordó que la última vez que el Guadalajara fue base clara del Tri fue en Sudáfrica 2010, también bajo el mando del “Vasco” Aguirre. Hoy, dieciséis años después, el escenario se repite con una generación distinta, pero con el mismo objetivo.