¿Qué hacer en Coahuila durante el Mundial 2026? Pantallas gigantes, futbol y conciertos

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    ¿Qué hacer en Coahuila durante el Mundial 2026? Pantallas gigantes, futbol y conciertos
    El Biblioparque Norte de Saltillo será sede del FutFest 2026, donde se transmitirán los 104 partidos de la Copa del Mundo. FOTO: CREADA CON IA

El FutFest ofrecerá transmisiones de los 104 partidos, torneos amateur, una zona gamer y conciertos, convirtiendo al estado en una de las principales sedes alternas del norte del país

La Copa del Mundo 2026 tendrá una de sus sedes en Monterrey, pero la experiencia futbolera se extenderá mucho más allá de los estadios. En Coahuila, autoridades estatales, promotores deportivos y empresarios preparan una agenda que busca convertir al estado en uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados que seguirán el torneo más importante del planeta.

Bajo la estrategia denominada “Coahuila Pa’l Mundial”, el estado apostará por una combinación de transmisiones en vivo, actividades deportivas, entretenimiento familiar y conciertos para atraer tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales durante las semanas que dure la justa mundialista.

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FutFest Saltillo 2026: ¿Dónde ver los 104 partidos del Mundial?

Uno de los principales atractivos será el FutFest Saltillo 2026, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en las instalaciones del Biblioparque Norte. El espacio funcionará como una sede alterna para quienes no logren conseguir boletos para los partidos o prefieran disfrutar el ambiente mundialista desde la capital coahuilense.

La propuesta contempla la transmisión en vivo de los 104 encuentros que integrarán el torneo, desde la fase de grupos hasta la final. Las pantallas gigantes de alta definición permitirán seguir cada detalle de la competencia, incluyendo el debut de la Selección Mexicana, programado para el día inaugural del campeonato.

¿Cuánto costará entrar al Fan Fest de Saltillo durante la Copa del Mundo?

Las actividades arrancarán formalmente el 11 de junio a partir de las 11:00 horas. El acceso tendrá un costo de recuperación de 65 pesos y los boletos podrán adquirirse en puntos de venta autorizados y plataformas digitales.

Torneos de futbol, retos deportivos y actividades para aficionados

El festival no estará enfocado únicamente en observar los encuentros. Los organizadores buscan que los asistentes participen activamente en diversas dinámicas deportivas.

Entre ellas destacan:

- Torneos relámpago de futbol amateur.

- Competencias de tiros penales.

- Concursos de dominadas.

- Retos para porteros coordinados con el Instituto Estatal del Deporte.

La presentación del proyecto contó con el respaldo de figuras ligadas al futbol profesional coahuilense, entre ellas Juan Antonio Flores Barrera, Pedro Arce Latapí y Alejandra Sorchini, quienes participaron en la promoción de los espacios deportivos y recreativos que formarán parte del festival.

Zona Gamer: la experiencia del Mundial 2026 para los amantes de los videojuegos

Las nuevas generaciones encontrarán un espacio dedicado a los deportes electrónicos. La denominada “Zona Gamer” contará con simuladores y consolas para competencias del videojuego oficial de la FIFA, convirtiéndose en un punto de convivencia para aficionados al futbol virtual.

Torreón también se suma a la fiesta mundialista con fan zones y promociones

La región Laguna también se prepara para vivir la Copa del Mundo. En Torreón, restaurantes, sports bars y plazas públicas habilitarán zonas de aficionados con pantallas gigantes y promociones especiales durante los días de partido.

El sector turístico prevé recibir visitantes que aprovechen la cercanía con Monterrey para hospedarse en Coahuila y trasladarse a los encuentros mundialistas.

Conciertos en el Mundial 2026: Bronco, Trakalosa e Invasores de Nuevo León

La experiencia no terminará con el silbatazo final. Como parte del llamado “tercer tiempo”, el FutFest ofrecerá una cartelera musical que incluirá presentaciones de:

- Bronco.

- Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey.

- Los Invasores de Nuevo León.

- Liberación.

- Los Mier.

- Sonido Mazter.

¿Qué hacer en Coahuila durante el Mundial 2026?

Con esta combinación de futbol, entretenimiento y música, Coahuila busca convertirse en una extensión de la fiesta mundialista y ofrecer alternativas para quienes desean vivir el ambiente de la Copa del Mundo 2026 sin salir del estado.

En resumen: ¿Qué podrás hacer en Coahuila durante el Mundial 2026?

- Ver los 104 partidos del Mundial en pantallas gigantes del FutFest Saltillo.

- Asistir al Fan Fest con acceso de 65 pesos.

- Participar en torneos amateur, tiros penales y concursos de habilidades.

- Jugar en la Zona Gamer con simuladores y esports.

- Vivir el ambiente mundialista en Torreón con fan zones y promociones.

- Asistir a conciertos del “tercer tiempo” con Bronco, La Trakalosa, Invasores de Nuevo León, Liberación, Los Mier y Sonido Mazter.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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