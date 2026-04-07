Con boleto en mano, Saltillo Soccer firma su triunfo 200 ante Correcaminos

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Fútbol
/ 7 abril 2026
    Con boleto en mano, Saltillo Soccer firma su triunfo 200 ante Correcaminos
    El partido se disputó en el Estadio Eugenio Alvizo de Ciudad Victoria. FOTO: SALTILLO SOCCER

Saltillo Soccer derrotó 1-0 a Correcaminos con gol de Edwin Rodríguez, alcanzó su victoria 200 desde 2015 y, con la Liguilla ya asegurada, mantiene su buen momento en el torneo

Saltillo Soccer sumó una victoria con valor histórico tras imponerse 1-0 a Correcaminos en duelo correspondiente a la jornada 21, disputado en el Estadio Eugenio Alvizo, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. El tanto de Edwin Rodríguez no solo aseguró los tres puntos, también marcó el triunfo número 200 del club desde su refundación en 2015.

El encuentro, reprogramado y jugado en horario matutino, presentó a dos equipos con realidades distintas en la tabla. Saltillo llegó con paso firme, ya con su lugar en la Liguilla previamente asegurado, lo que le permitió afrontar el compromiso con mayor confianza, aunque sin bajar la intensidad. Por su parte, Correcaminos buscaba hacerse fuerte en casa.

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El partido fue cerrado durante varios lapsos, con pocas oportunidades claras y protagonismo de las defensas. Sin embargo, la diferencia llegó gracias a la efectividad del cuadro saltillense. Edwin Rodríguez apareció en el momento clave para romper el empate y encaminar la victoria.

Tras el gol, Saltillo supo manejar el ritmo del encuentro, mostrando orden en defensa y control en medio campo para conservar la ventaja hasta el silbatazo final. La solidez mostrada reafirma el buen momento del equipo en la recta final del torneo.

Más allá del resultado, el triunfo tiene un significado especial para la institución y su afición. Alcanzar las 200 victorias desde la refundación en 2015 refleja la constancia de un proyecto que se ha consolidado con el tiempo, y que ahora buscará trasladar ese crecimiento a la fase final.

Con la Liguilla ya asegurada, Saltillo Soccer continúa sumando confianza y puntos de cara a los compromisos decisivos, manteniendo el objetivo de cerrar fuerte la fase regular y llegar en ritmo a la siguiente instancia.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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