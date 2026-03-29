Saltillo Soccer asegura Liguilla en Liga TDP tras vencer a Club Calor en el Estadio Olímpico

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Fútbol
/ 29 marzo 2026
    Saltillo Soccer asegura Liguilla en Liga TDP tras vencer a Club Calor en el Estadio Olímpico
    Yair Nuncio y Braulio Ordóñez marcaron los goles con los que Saltillo Soccer remontó ante Club Calor y selló en el Estadio Olímpico su clasificación a la liguilla de la Liga TDP. FOTO: FACEBOOK/SALTILLO SOCCER FC

El conjunto coahuilense vino de atrás, derrotó 2-1 a Club Calor en Saltillo y aseguró su lugar en la fase final de la Liga TDP, en un resultado que confirma el buen momento de los Coyotes

Saltillo Soccer firmó una tarde clave en el Estadio Olímpico al derrotar 2-1 a Club Calor y asegurar matemáticamente su clasificación a la liguilla de la Liga TDP, en un duelo que reforzó el crecimiento competitivo del equipo en la temporada 2025-2026.

El triunfo no solo mantuvo la buena racha del cuadro saltillense, sino que también selló su boleto a la fase final.

El partido tuvo tintes de reacción y carácter. Saltillo Soccer tuvo que remar contra corriente en casa, pero encontró la respuesta para darle vuelta al marcador frente al Club Calor, un rival que llegaba a esta visita en medio de la pelea por cerrar con dignidad su torneo.

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La remontada, encaminada por los goles de Yair Nuncio y Braulio Ordóñez, terminó por desatar el festejo en las gradas del Olímpico, donde la escuadra local convirtió una tarde de presión en una jornada de clasificación.

La previa ya marcaba la relevancia del compromiso. La Manada había presentado el juego ante Club Calor como un duelo “cerca de la liguilla”, con llamado a la afición para acompañar al equipo en el Estadio Olímpico de Saltillo.

El valor del resultado va más allá de los tres puntos. Los Coyotes llegan a la liguilla tras sostener una racha positiva en el cierre del calendario.

Esa consistencia quedó refrendada en casa, donde el equipo respondió en un escenario de alta exigencia y terminó por convertir el Olímpico en un punto de impulso para lo que viene en la fase final.

Con esto, Saltillo Soccer se instala en la pelea por el título dentro de la Liga TDP y fortalece su presencia como uno de los proyectos competitivos del futbol coahuilense en esta campaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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