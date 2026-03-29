Saltillo Soccer asegura Liguilla en Liga TDP tras vencer a Club Calor en el Estadio Olímpico

Saltillo Soccer firmó una tarde clave en el Estadio Olímpico al derrotar 2-1 a Club Calor y asegurar matemáticamente su clasificación a la liguilla de la Liga TDP, en un duelo que reforzó el crecimiento competitivo del equipo en la temporada 2025-2026.

El triunfo no solo mantuvo la buena racha del cuadro saltillense, sino que también selló su boleto a la fase final.

El partido tuvo tintes de reacción y carácter. Saltillo Soccer tuvo que remar contra corriente en casa, pero encontró la respuesta para darle vuelta al marcador frente al Club Calor, un rival que llegaba a esta visita en medio de la pelea por cerrar con dignidad su torneo.