¿Se pierde el Mundial con México? Posible lesión de Julián Quiñones enciende alarmas en la Selección rumbo al 2026
El delantero mexicano del Al-Qadisiya no fue convocado en la derrota ante el Al-Taawon, lo que ha generado rumores sobre una posible lesión
La ausencia de Julián Quiñones en el más reciente compromiso del Al-Qadisiya, que cayó 0-2 frente al Al-Taawon, ha desatado rumores sobre una posible lesión del atacante mexicano.
El exjugador del América no apareció ni en la convocatoria ni en el banquillo, situación que inmediatamente llamó la atención de los medios saudíes y de los aficionados del Tri.
El club se limitó a informar que “Julián no estará presente en el partido de hoy”, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas.
Sin embargo, un mensaje publicado por el propio futbolista en sus redes sociales encendió las alarmas: “volveré más fuerte”, escribió, acompañando la frase con una fotografía en modo recuperación, lo que ha sido interpretado como una señal de que podría estar lidiando con una molestia física.
EL SILENCIO DEL CLUB AUMENTA LAS DUDAS
Hasta el momento, ni Al-Qadisiya ni el jugador han emitido un parte médico oficial. Las especulaciones apuntan a que Quiñones habría sufrido una lesión menor durante los entrenamientos previos, aunque también existe la posibilidad de que se trate de una decisión técnica o de manejo de carga física.
El atacante mexicano naturalizado ha sido pieza clave en el arranque de la temporada en Arabia Saudita, con destacadas actuaciones y goles que lo han convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo.
Por ello, su ausencia no pasó desapercibida en el duelo ante el Al-Taawon, donde el conjunto dirigido por Míchel González se vio limitado en ataque.
ALARMA TAMBIÉN EN EL TRI
Además del impacto en su club, la incertidumbre se extiende hasta la Selección Mexicana. Julián Quiñones ha sido considerado en las últimas convocatorias y su posible lesión podría modificar los planes del cuerpo técnico para los próximos compromisos internacionales.
De confirmarse una baja, sería la primera ausencia prolongada del delantero desde su llegada al futbol saudí, donde ha mantenido regularidad y ritmo competitivo.