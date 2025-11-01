¿Se pierde el Mundial con México? Posible lesión de Julián Quiñones enciende alarmas en la Selección rumbo al 2026

La ausencia de Julián Quiñones en el más reciente compromiso del Al-Qadisiya, que cayó 0-2 frente al Al-Taawon, ha desatado rumores sobre una posible lesión del atacante mexicano.

El exjugador del América no apareció ni en la convocatoria ni en el banquillo, situación que inmediatamente llamó la atención de los medios saudíes y de los aficionados del Tri.

El club se limitó a informar que “Julián no estará presente en el partido de hoy”, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡¿Por una infidelidad?! Confirman ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Sin embargo, un mensaje publicado por el propio futbolista en sus redes sociales encendió las alarmas: “volveré más fuerte”, escribió, acompañando la frase con una fotografía en modo recuperación, lo que ha sido interpretado como una señal de que podría estar lidiando con una molestia física.