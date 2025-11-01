¿Se pierde el Mundial con México? Posible lesión de Julián Quiñones enciende alarmas en la Selección rumbo al 2026

/ 1 noviembre 2025
    ¿Se pierde el Mundial con México? Posible lesión de Julián Quiñones enciende alarmas en la Selección rumbo al 2026
    El Al-Qadisiya perdió ante el Al-Taawon sin su figura ofensiva, aumentando la incertidumbre sobre su estado físico. FOTO: ESPECIAL

El delantero mexicano del Al-Qadisiya no fue convocado en la derrota ante el Al-Taawon, lo que ha generado rumores sobre una posible lesión

La ausencia de Julián Quiñones en el más reciente compromiso del Al-Qadisiya, que cayó 0-2 frente al Al-Taawon, ha desatado rumores sobre una posible lesión del atacante mexicano.

El exjugador del América no apareció ni en la convocatoria ni en el banquillo, situación que inmediatamente llamó la atención de los medios saudíes y de los aficionados del Tri.

El club se limitó a informar que “Julián no estará presente en el partido de hoy”, sin ofrecer mayores detalles sobre las causas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡¿Por una infidelidad?! Confirman ruptura de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Sin embargo, un mensaje publicado por el propio futbolista en sus redes sociales encendió las alarmas: “volveré más fuerte”, escribió, acompañando la frase con una fotografía en modo recuperación, lo que ha sido interpretado como una señal de que podría estar lidiando con una molestia física.

EL SILENCIO DEL CLUB AUMENTA LAS DUDAS

Hasta el momento, ni Al-Qadisiya ni el jugador han emitido un parte médico oficial. Las especulaciones apuntan a que Quiñones habría sufrido una lesión menor durante los entrenamientos previos, aunque también existe la posibilidad de que se trate de una decisión técnica o de manejo de carga física.

El atacante mexicano naturalizado ha sido pieza clave en el arranque de la temporada en Arabia Saudita, con destacadas actuaciones y goles que lo han convertido en uno de los referentes ofensivos del equipo.

Por ello, su ausencia no pasó desapercibida en el duelo ante el Al-Taawon, donde el conjunto dirigido por Míchel González se vio limitado en ataque.

ALARMA TAMBIÉN EN EL TRI

Además del impacto en su club, la incertidumbre se extiende hasta la Selección Mexicana. Julián Quiñones ha sido considerado en las últimas convocatorias y su posible lesión podría modificar los planes del cuerpo técnico para los próximos compromisos internacionales.

De confirmarse una baja, sería la primera ausencia prolongada del delantero desde su llegada al futbol saudí, donde ha mantenido regularidad y ritmo competitivo.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

