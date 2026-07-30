Concacaf desafía a la FIFA: rechaza vender parte del Mundial tras boicot de UEFA

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    Concacaf desafía a la FIFA: rechaza vender parte del Mundial tras boicot de UEFA
    Gianni Infantino enfrenta una creciente rebelión internacional por su proyecto para incorporar capital privado a los torneos de la FIFA. FOTO: ESPECIAL

Las 41 asociaciones de la región cuestionaron la falta de transparencia y exigieron utilizar las reservas de la FIFA para financiar el desarrollo

El balón dejó de rodar y comenzó la batalla por su propiedad. Apenas 11 días después de la Final del Mundial 2026, Concacaf cerró filas contra Gianni Infantino: sus 41 asociaciones rechazaron la propuesta de la FIFA para vender a inversionistas privados una participación en los negocios de la Copa del Mundo.

La respuesta llegó después del golpe más duro. La UEFA y sus 55 federaciones aprobaron por unanimidad boicotear las competencias de la FIFA mientras el proyecto siga vigente.

Europa exigió su retiro y garantías de que los torneos nunca serán abiertos a propiedad privada. Su sentencia fue directa: “El Mundial no está en venta”.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/uefa-boicotea-fifa-europa-no-participara-en-sus-torneos-por-el-plan-para-vender-el-mundial-LH22523019

Horas más tarde, Concacaf reunió a los presidentes de sus asociaciones, a su Consejo y a sus representantes ante la FIFA. El bloque cuestionó la falta de debido proceso, el plazo “artificialmente corto” y la ausencia de revisión de los órganos de gobierno.

El proyecto FIFA Forward Enterprise crearía una filial controlada por la FIFA para concentrar derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, licencias y la operación de torneos.

Tendría una valuación inicial de 20 mil millones de dólares y captaría hasta 4 mil 200 millones mediante participaciones minoritarias sin control.

Infantino presentó el esquema como una “oportunidad de oro” para acelerar el desarrollo. Cada una de las 211 federaciones podría solicitar 20 millones de dólares extraordinarios y el financiamiento superaría los 10 mil millones durante cuatro años.

La FIFA asegura que conservaría el mando deportivo, regulatorio y del calendario.

Concacaf puso el dedo en la contradicción: ¿por qué recurrir a capital privado después del Mundial más rentable de la historia? Además de rechazar la iniciativa, encargó a consejeros explorar el uso de las reservas de la FIFA para aumentar los fondos de desarrollo y exigir que cualquier propuesta respete los estatutos.

La decisión incluye a México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de la edición concluida, y profundiza el aislamiento de Infantino.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/el-mundial-no-se-vende-la-fifa-cruza-una-linea-peligrosa-BF22505598

Asia también denunció que no fue consultada; África analizará el plan y Conmebol no fija postura pública.

Concacaf no anunció un boicot como la UEFA, pero su “no” puede ser decisivo. La iniciativa necesita el respaldo de la mayoría de las 211 asociaciones antes del 19 de septiembre.

Sin Europa y con los 41 votos de la región en contra, la privatización del Mundial ya no luce como una expansión comercial: parece la cuenta regresiva para la mayor crisis de poder de la FIFA en años.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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