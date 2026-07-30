UEFA boicotea FIFA: Europa no participará en sus torneos por el plan para ‘vender’ el Mundial

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    UEFA boicotea FIFA: Europa no participará en sus torneos por el plan para ‘vender’ el Mundial
    Aleksander Čeferin encabezó la respuesta de UEFA contra la iniciativa comercial impulsada por Gianni Infantino. FOTO: ESPECIAL

Las 55 federaciones europeas exigen retirar completamente el proyecto de inversión privada y garantías que impidan privatizar los torneos

La amenaza se convirtió en ruptura. La UEFA y sus 55 federaciones anunciaron de forma conjunta este jueves un boicot sin precedente: ninguna selección europea participará en torneos de la FIFA mientras siga vivo el proyecto de Gianni Infantino para abrir a inversionistas privados una parte del negocio de la Copa del Mundo.

La resolución llegó después de una reunión de emergencia que duró casi dos horas.

El resultado fue 55-0. No hubo fisuras en Europa. Eligió plantar cara antes que aceptar lo que considera la privatización del mayor legado del futbol.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/el-mundial-no-se-vende-la-fifa-cruza-una-linea-peligrosa-BF22505598

“El Mundial no está en venta” fue el golpe central del comunicado. UEFA rechazó que la Copa del Mundo sea tratada como producto de inversión y acusó a FIFA de preparar la propuesta en secreto, sin consultas.

También calificó como “gobernanza por intimidación” el plazo impuesto para apoyar el plan o renunciar a un pago extraordinario.

¿Por qué UEFA boicoteará las competencias de FIFA?

El conflicto nació con FIFA Forward Enterprise, subsidiaria que Infantino pretende crear para reunir derechos de televisión, patrocinios, boletaje, licencias y operación de torneos.

Tendría una valoración inicial de 20 mil millones de dólares y vendería hasta 20 por ciento de participación no controladora para captar 4 mil 200 millones.

FIFA asegura que conservaría el mando deportivo y que el capital permitiría elevar de ocho a 20 millones de dólares los recursos para cada una de sus 211 asociaciones en el ciclo 2027-2030.

UEFA mira el reverso: una vez dentro los accionistas, sostiene, el calendario y los formatos quedarían sometidos a la presión de generar rendimientos.

La respuesta fue tajante. El boicot terminará solamente si la iniciativa es retirada y FIFA ofrece garantías vinculantes de que nunca volverá a abrir su gobernanza o sus torneos a la propiedad privada.

No es una salida definitiva de UEFA, sino una medida condicionada que coloca la pelota en el campo de Infantino.

¿Qué torneos afectaría el boicot de UEFA?

El primer gran torneo alcanzado sería el Mundial Femenil de Brasil 2027. Después quedarían bajo amenaza las categorías juveniles y la Copa del Mundo de 2030, cuya sede principal compartirán España, Portugal y Marruecos.

El escenario sería paradójico: dos anfitriones sin sus selecciones y un Mundial sin campeones como España, Francia, Alemania, Italia o Inglaterra.

El golpe comercial sería enorme. Seis de los ocho cuartofinalistas del Mundial 2026 pertenecieron a UEFA.

Sin Europa, FIFA perdería figuras, audiencias, patrocinadores y varios partidos atractivos, precisamente lo que sostiene la valoración de la nueva compañía.

El alcance para los clubes aún no está definido. Aunque la disputa involucra al Mundial de Clubes, el comunicado menciona exclusivamente a las selecciones nacionales.

Fuentes cercanas a la reunión señalaron que los equipos europeos no fueron incluidos porque las próximas ediciones del certamen todavía no están acordadas.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/fifa-pone-en-venta-el-mundial-infantino-busca-4200-mdd-con-polemico-plan-privado-CM22487665

El frente contra Infantino puede crecer. La Confederación Asiática y Concacaf criticaron la falta de consulta, mientras el organismo regional convocó su propia reunión de emergencia.

Para bloquear el proyecto, UEFA necesita aliados: FIFA requiere más de la mitad de los votos de sus 211 miembros y la aprobación de su Consejo.

Por ahora, el balón no rueda: pesa. La Copa del Mundo, recién disputada, pasó de las canchas a una batalla por su propiedad y por el modelo que gobernará al futbol. UEFA trazó su línea roja. Si FIFA la cruza, Europa no jugará.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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